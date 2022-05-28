Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»

Депутата Сената Парламента Республики Казахстан Мурат Бахтиярулы в ходе своей рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с коллективом АО «Казпочта» и обсудил с ними предстоящий референдум.

Сенатор призвал своих земляков объединиться с Президентом страны в ответственный момент, поддержать идею создания Нового Казахстана и принять активное участие в референдуме.

«Я думаю, что участие людей и роль народа в будущем нашей страны, в выборе пути в будущее будут особенными. Ведь это прекрасная возможность внести изменения в Конституцию. Это происходит не в каждой стране. Референдум позволит каждому казахстанцу сделать свой выбор. Основной правовой документ государства принимается населением. Вот где важность. Народ решит свое будущее голосованием», - сказал сенатор.

На совещании отмечалось, что инициатива Президента является эффективным способом реализации новых политических реформ в стране, совершенствования конституционной структуры между институтами власти. Кроме того, были даны ответы на вопросы граждан и выслушаны предложения.