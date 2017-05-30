Музей казахстанского футбола открыли в Семее

В Семее в одной из комнат стадиона "Спартак" открыли музей отечественной истории игры миллионов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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В числе экспонатов – мячи с автографами известных футболистов Луиша Фигу и Паоло Мальдини, кубки и программки разных времен, бережно собиравшиеся болельщиками. Как отмечается, особый интерес представляет брошюра 1905 года выпуска с правилами игры на немецком языке.
"Вероятно, по ней учились играть и наши пионеры – первые команды "Ярыш" и ССК", – рассказал историк казахстанского футбола Станислав Сарсеков.
В музее также можно почерпнуть информацию о звездах семипалатинского футбола. Вещи некоторых из них стали экспонатами. К примеру, в музее представлена бутса Анатолия Акулова – игрока семипалатинской команды "Цементник", выигравшей чемпионат Казахской ССР в 1963 году.