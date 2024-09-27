Мужчина попался на продаже арендованных авто

Он придумывал разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт

Фото: Polisia.kz

По факту мошенничества в Астане заведено уголовное дело сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница Астаны, рассказав о том, что малознакомый человек обманным путем завладел деньгами на 7 млн тенге.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, который дал признательные показания.

Он заключал договор аренды автомобиля, затем продавал эту машину в другом городе, придумывая разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт. Таким способом злоумышленник пытался заработать «легкие» деньги.