Мужчина попался на продаже арендованных авто

Он придумывал разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт
По факту мошенничества в Астане заведено уголовное дело сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница Астаны, рассказав о том, что малознакомый человек обманным путем завладел деньгами на 7 млн тенге.
По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, который дал признательные показания.
Он заключал договор аренды автомобиля, затем продавал эту машину в другом городе, придумывая разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт. Таким способом злоумышленник пытался заработать «легкие» деньги.
«Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества. Фигурант под стражей. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам. Полиция призывает граждан быть более внимательными и не поддаваться на уговоры мошенников: ни в коем случае нельзя покупать автомашины без документов», – сообщили в полиции.