Мужчину на лодке унесло ветром в Каспийском море

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия

Фото: пресс-служба МЧС

Накануне в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели МЧС обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег.

Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

- перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды;
-используйте спасательные жилеты;
- выходите на воду только на технически исправных плавсредствах;
- не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий.

