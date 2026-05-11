Мужчину на лодке унесло ветром в Каспийском море

Фото: пресс-служба МЧС

Накануне в ходе патрулирования побережья Каспийского моря спасатели МЧС обнаружили мужчину в лодке примерно в 400 метрах от берега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и благополучно доставили мужчину на берег.



Как выяснилось, лодка не была оборудована мотором. Из-за сильного ветра ее унесло от берега, и мужчина не смог самостоятельно вернуться.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

- перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды;

-используйте спасательные жилеты;

- выходите на воду только на технически исправных плавсредствах;

- не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий.