Мужчину застрелили в Талгаре

Подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины задержали полицейские города Талгара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

24 января около 13:48 в управление полиции Талгарского района поступило сообщение об обнаружении трупа 32-летнего мужчины с признаками огнестрельного ранения.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Подозреваемого – жителя Талгарского района 1990 года рождения – задержали при попытке пересечения границы в поселке Кордай. Он водворен в ИВС.