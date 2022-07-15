Фото: diatribe.org
Общество
Мужчины совершают в пять раз больше самоубийств, чем женщины в Казахстане – исследование

Ежегодно в Казахстане совершают самоубийства тысячи людей. РК регулярно входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем самоубийств согласно рейтингу ВОЗ. Для определённых социальных групп этот вопрос стоит острее всего: так, суицид по-прежнему является крупным «убийцей» преимущественно мужчин. Они идут на этот шаг в 4-5 раз чаще, чем женщины, согласно данным Комитета по правовой статистике и ВОЗ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

При изучении самого явления суицида в целом и суицида мужчин в частности возникает целый ряд проблем, связанных, в первую очередь, с отсутствием данных, которые даже в странах с развитой системой статистического учёта не могут считаться абсолютно полными. Качественные данные об уровне самоубийств есть только в 87 из 183 стран, в отношении которых ВОЗ проводила оценку в 2019 году.

В своих отчётах ВОЗ оценивает качество предоставляемых данных индексами от 1 до 4. Страна с индексом качества 1 имеет данные за несколько лет с высокой полнотой и качеством определения причин смерти. Индекс 2 означает умеренные проблемы с качеством, индекс 3 — серьёзные. Индекс 4 означает, что данные регистрации смерти недоступны или непригодны для использования.

В последнем отчёте за 2019 год ВОЗ оценила качество данных в Казахстане индексом 1, в отличие от индекса 2 в отчёте за 2016 год. Насколько этот индекс отражает реальность, судить сложно. Если одним из критериев оценки является определение причин суицида, то, по официальным данным Комитета по правовой статистике за тот же 2019 год, в Казахстане установлено только 27% факторов.

Внимание СМИ и политиков в Казахстане в основном приковано к обсуждению подростковых суицидов. Несмотря на важность этой темы, за последний год только 4% всех самоубийств были совершены людьми младше 18 лет, и эта тенденция повторяется из года в год.

В группе риска прежде всего находятся взрослые люди. А среди них — мужчины, на долю которых приходится 76% всех самоубийств, совершённых людьми в возрасте 18–75 лет и старше.

Ответить на вопрос, почему мужчины совершают самоубийства, достаточно сложно. Исследований факторов, связанных с суицидами, в Казахстане мало. Поэтому социологи часто оперируют предположениями.

Люди, решившиеся на самоубийство, находятся под влиянием биологических, экономических, психологических и многих других факторов. По мнению врача-суицидолога Екатерины Мироновой, таких причин насчитывается около 800, сообщает Inbusiness.kz.

На количество самоубийств, согласно шестилетнему исследованию, проведённому в Нур-Султане, может повлиять даже повышенная температура воздуха.

Комитет по правовой статистике РК составляет свой список «факторов, предшествующих самоубийствам». Этим словосочетанием органы обозначают суицид как «следствие» одиночества, безденежья или, например, развода.

В то же время медицинские проблемы и психические расстройства в этом списке не упоминаются. Например, депрессия, которую ВОЗ считает фактором риска самоубийства, в отчётах комитета не фигурировала ни разу.

Чаще всего факторы самоубийства в принципе не удается установить. Например, в 2021 году около 28% таких факторов остались невыявленными. Большая часть случаев — до 60% — попадает в категорию «другое», которая также даёт мало представления о реальном положении дел.

В том же году правоохранительные органы смогли установить причину только 377 самоубийств среди мужчин, что составило 12% от всех мужских суицидов за этот период.

По данным Комитета по правовой статистике, наиболее распространёнными факторами среди в принципе установленных в 2021 году были одиночество (27%) и финансовые трудности, банкротство и долги (28%).

Если говорить о первом, мужчины, как правило, испытывают большее одиночество, чем женщины, согласно анализу агентства по предотвращению самоубийств Samaritans, включающему 29 исследований по разным странам. Окружение оказывает мужчинам меньшую поддержку, причём многие мужчины не осознают своего одиночества, будучи занятыми работой. Но в трудные времена — например, при неудачном браке — они могут внезапно осознать отсутствие значимой социальной поддержки.

Четвёртым наиболее распространённым фактором самоубийства в Казахстане был разрыв отношений. Исследование Samaritans также приходит к выводу, что разрыв отношений с большей вероятностью приведёт к самоубийству мужчин среднего возраста. Они больше полагаются на своих партнёрш в плане эмоциональной поддержки и острее переживают эту утрату.

Ещё одним важным фактором, влекущим за собой самоубийство, является экономическое положение. Мужчины, находящиеся в беднейших социально-экономических условиях, подвергаются десятикратно большему риску, чем мужчины в наиболее благополучных условиях.

Другое исследование 2021 года, в котором изучалось влияние трудовых и финансовых факторов на уровень суицидов в Казахстане, показало, что безработица — наиболее значимый фактор риска как среди мужчин, так и среди женщин.

Мужчины в Казахстане больше всего подвержены самоубийствам в зрелом возрасте 35–54 лет. С 2015-го по 2021 год эта возрастная категория совершила треть всех самоубийств среди представителей обоих полов.

В этом возрасте мужчины вкладываются в работу как в способ построить свою мужскую идентичность, заключает исследование Samaritans. Безработица на этом жизненном этапе вызывает глубокую тревогу, поскольку она подрывает ожидания мужчин в отношении стабильности и безопасности; мужчины без работы лишены важного источника ценной мужской идентичности. Они могут переживать безработицу в середине жизни как двойную неудачу, будучи не в состоянии выполнить два главных требования мужской роли: быть занятым и «обеспечивать» семью.

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