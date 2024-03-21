Музыка, игры, танцы и смех Статьи 21 марта 2024 г. 1:00 55 Алибек Байшуленов В Кызылорде в дни празднования Наурыза проходят акции для детей. фото пресс-службы областного управления культуры, архивов и документации Областной казахский академический музыкально-драматический театр им. Нартая Бекежанова представил постановку поэтической драмы Касымхана Бегманова «Ер Төстік». Спектакль по мотивам известной народной сказки рассказывает об уважении к старшим, верной дружбе, доброжелательности и нравственности. А мужество и патриотизм батыров призваны формировать у юных зрителей любовь к родной земле. В областном историко-краеведческом музее с участием учеников школ города состоялся этнографический вечер «Наурыз айы туғанда». Как проинформировала заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Эльзира Сагитжанова, такие мероприятия дают школьникам дополнительные знания и навыки, помогают лучше узнать духовные и культурные ценности. Много участников собрали различные викторины и конкурсы, популяризирующие традиции и обычаи казахского народа. Были организованы национальные игры – асық ату и тоғызқұмалақ. Музыкальной изюминкой этновечера стало выступление воспитанников детской музыкальной школы-студии «Қарақат», в исполнении которых прозвучали казахские кюи и народные песни. #Кызылорда #обычаи #традиции #празднование #Наурыз мейрамы