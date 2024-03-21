Музыка, игры, танцы и смех

Областной казахский академический музыкально-драматический театр им. Нартая Бекежанова представил постановку поэтической драмы Касымхана Бегманова «Ер Төстік». Спектакль по мотивам известной народной сказки рассказывает об уважении к старшим, верной дружбе, доброжелательности и нравственности. А мужество и патриотизм батыров призваны формировать у юных зрителей любовь к родной земле.

В областном историко-краеведческом музее с участием учеников школ города состоялся этнографический вечер «Наурыз айы туғанда». Как проинформировала заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Эльзира Сагитжанова, такие мероприятия дают школьникам дополнительные знания и навыки, помогают лучше узнать духовные и культурные ценности.

Много участников собрали различные викторины и конкурсы, популяризирую­щие традиции и обычаи казахского народа. Были организованы национальные игры – асық ату и тоғызқұмалақ. Музыкальной изюминкой этновечера стало выступление воспитанников детской музыкальной школы-студии «Қарақат», в исполнении которых прозвучали казахские кюи и народные песни.