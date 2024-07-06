В один из январских дней студентка пятого курса Консерватории им. Курмангазы по классу домбры Ольга Желтухина пришла устраиваться на работу в Цент­ральный ансамбль Министерства обороны, в составе которого был организован фольк­лорный коллектив «Сарбаздар». Милая, скромная девушка пришлась по душе всему коллективу, а один из участников ансамбля Марат Сагиндыков, игравший на бас-дом­бре, влюбился в нее с первого взгляда. Ольга же вспоминает, что с первых дней почувствовала в нем надежность и настоящее мужское плечо. Совместная работа сблизила молодых людей.

– Музыка нас связала, – смеется Марат Жумагалиевич. – С тех пор она моя муза, боевой товарищ, коллега, хранительница очага и мать моих шестерых детей.

Он вспоминает, что были в их жизни и особо волнительные моменты. Знакомство с родителями, например. Благодаря мягкому и добродушному характеру Ольги, ее умению легко находить общий язык с людьми все решалось наи­лучшим образом.

В 2000 году молодая семья переехала в Семей по приглашению генерала Бахытжана Ертаева повышать культуру среди солдат и офицеров в региональном командовании «Восток». Молодые специалисты откликнулись на этот призыв и полностью погрузились в будни военной службы. Марат дослужился до должности начальника военного оркестра, Ольга работала солисткой. В 2015-м супруг вышел на заслуженный отдых, а через два года и Ольга, после чего семейная чета вернулась в родной Алматы.

В семье, где папа и мама – музыканты, музыка окружает детей с рождения. Все девочки играют на разных инструментах, а младшие двойняшки Дарина и Зарина прилежно посещают кружок домбры, где преподает их мама. Кроме того, Зарина осваивает еще гитару, а Дарина – жетыген. По словам родителей, домбра дома звучит всегда, это домашний застольный инструмент. Ни один семейный праздник без домбры и гитары не обходится. Они давно стали их обычным атрибутом при визите к друзьям, знакомым, родственникам.

Вспоминая годы службы в армии, наши герои отмечают специфику работы военных музыкантов. В основном тематика выступлений направлена на укрепление боевого духа, патриотизма, этими чувствами пронизаны кюи Курмангазы, Даулеткерея, Нургисы Тлендиева, произведения современных композиторов. Сегодня Ольга Ва­лерьевна работает с детьми в Доме школьников № 2 Алмалинского района, где преподает в кружке «Дәстүрлі домбра». Марат Сагиндыков с гордостью говорит, что его жена нашла себя на педагогичес­ком поприще:

– Вижу, что дети к ней тянутся. Она быстро находит контакт с ними, и ей нравится эта работа, которой она отдает душу.

Инструмент, объединяющий этносы

…Мы пришли в Дом творчества на утреннее занятие в кружке. Мальчики и девочки внимательно слушали своего педагога. Ее мягкий и одновременно строгий голос сразу настраивал на работу. Мы увидели человека, который буквально впитал в себя казахскую культуру, работает гармонично, с душевной отдачей. В моем понимании Ольга Валерьевна – нас­тоящий гражданин и патриот, приобщающий к домбре детей разных национальностей. По ее словам, сегодня у ребят и их родителей огромный интерес к домбре.

– Меня это радует и вдохновляет. Толчком к такому интересу и популяризации инструмента стал Национальный день дом­б­ры. Причем с удовольствием осваивают инструмент не только дети из казахских семей. Чтобы увлечь своих подопечных, всегда рассказываю историю создания произведения, через музыку дети познают мир, историю и культуру страны. Изучаем мы и творчество современных композиторов. К примеру, популярный кюй Бауыржана Актаева «Алаш Аманаты», – рассказывает педагог.

Прежде чем приступить к изу­чению кюя, учитель и ребята обсуж­дают его. К примеру, разу­чивая «Келіншек кюй», представляют образ молодой, красивой женщины, который ассоциируется­ с женственнос­тью и грацией. Когда играют современный кюй композитора ­Жасарала Енсепова «Әке толғау», рассуждают, как с помощью нот переданы сильный характер и мужественность отца.

– Изучая кюй «Кенес», обращаемся к значению этого слова. В далекие времена старейшины собирались на кенес – совет, чтобы обсудить злободневные вопросы и сообща принять решения, – рассказывает Ольга Сагиндыкова о своих методах преподавания. – Таким образом, через кюи мы познаем историю, народные традиции, силу и храб­рость народных батыров, ведь неспроста народ восхищался ими и через музыку воспевал своих героев. Многие кюи созданы 200 лет назад – и их до сих пор играют, они волнуют души людей, объединяя прошлое, настоящее и будущее.

Отвечая на вопрос, откуда такое взаимопонимание и любовь к детям, музыкант вспоми­нает, что, еще будучи студенткой консерватории, работала в музыкальной школе № 37 в Алматы, и ей это нравилось. Позже работа в Центральном ансамбле песни и пляски Минобороны не позволила совмещать концерт­ную деятельность и педагогику, которая требует дисциплины и системности. Тогда она решила, что посвятит себя сцене, будет совершенствовать свое мастерство, а когда придет время, вернется в педагогику.

– Этот сценарий сейчас и воп­лощается, – отмечает супруг Ольги Сагиндыковой. – Не перес­таю удивляться, как уроженка российского города Иваново, которая в десятилетнем возрас­те переехала в Западный ­Казахстан, смогла так органично влиться в казахскую среду.

Именно в селе Аксугур Ольга начала изучать казахский язык, там же впервые познакомилась с домброй. С благодарностью вспоминает своего педагога Серика Абылхановича Мамбетова. Детская увлеченность переросла в профессию, а казахский язык, народные традиции, домбра стали неотъем­лемой частью жизни.

– Соблюдаем все казахские традиции, которые сопровождают человека с рождения. Родители супруга всегда общались со мной на казахском языке. Дети тоже стараются дома разговаривать на казахском. Всегда используем в речи поговорки и пословицы, – продолжает Ольга Сагиндыкова. – В чем преимущество интернациональной семьи? В первую очередь в том, что в два раза больше семейных праздников. Это значит, что на Наурыз обязательно готовится наурыз-көже и жарятся баурсаки, а на Пасху красятся яйца и пекутся куличи.

Музыканты на страже Отечества

Марат Сагиндыков полагает, что военные музыканты – это особая каста представителей культуры. Их сцена не ограничивается концертными залами, ведь чаще всего приходится выступать на полигонах, в солдатских клубах. Их ценят и уважают, ведь они не просто музыканты, они – военные и всегда должны быть готовы к любым событиям. К слову, помимо репетиций, музыканты тоже сдают нормативы по боевой, химической, строе­вой, огневой и политической подготовке.

– Ольга, например, одинаково хорошо владеет домброй и ав­томатом. Она прекрасно знает, что такое химзащита, противогаз, легко справляется с физическими нормативами. Гражданские музыканты даже представить себе не могут наши будни, – отмечает Марат Сагиндыков.

А на сводных концертах зрители часто удивляются, насколько подтянутыми и бодрыми выглядят военные музыканты.

– Побывали бы они в нашей шкуре, – говорит, улыбаясь, Марат Сагиндыков. – Побегали бы с оружием, постреляли бы, каж­дые полгода посдавали бы нормативы... Удивляются и тому, что у нас остаются силы заниматься творчеством. Но мы всегда находили время и никогда не теряли вдохновения.