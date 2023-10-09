Музыкальный привет Акжайыка

Культура и общество
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Аманжолова Айман
[email protected]

В преддверии Дня республики и в рамках празднования 25-летия столицы Западно-Казахстанский областной камерный оркестр посетил с гастролями город Алматы. Концерт «Алатауға АқЖайықтан сәлем» прошел с аншлагом, зрители встретили оркестр с радушием, передает Kazpravda.kz.

Это первый раз, когда коллектив выходит на большую сцену и гастролирует с отчетным концертом в мегаполисах. Ранее оркестр выступал в рамках ЭКСПО, а также на фестивале «Әуен Fest» в Алматы и Астане.  

Любители искусства собрались в концертном зале Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

– С удовольствием отдохнули под прекрасную музыку. Музыка – душа человека. Слушатели хорошо приняли уральских исполнителей. Репертуар отлично подобран, широко освещена национальная тема, подготовка – на высшем уровне, – оценил выступление аксакал, актер, режиссер Асанали Ашимов.

Певец Нурлан Онербаев специально приехал из Астаны, чтобы попасть в число зрителей вечера. 

– Сегодня мне посчастливилось услышать замечательные произведения, настоящие жемчужины казахской музыки, вошедшие в мировой фонд. После пандемии, охватившей мир, страна немного выдохнула, и, похоже, возродилось стремление страны к таким арт-мероприятиям. Доказательством тому – этот праздник музыки. Я специально приехал из столицы, чтобы посмотреть концерт, потому что этот коллектив для меня очень близкий. Первый из моих творческих вечеров в прошлом году я провел в Уральске именно с этим коллективом. Пусть продолжатся такие прекрасные выступления, – сказал он.

– Замечательный концерт, отвечающий передовым тенденциям! Я получила духовное удовольствие, – отметила профессор Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, декан факультета искусствоведения, кандидат искусствоведения Меруерт Жаксылыкова.

Высокую оценку содержательной структуре и репертуару концерта дал доктор искусствоведения Бахыт Нурпеис, подчеркнув профессионализм коллектива.

По словам директора Камерного оркестра ЗКО Салтанат Абулгазиевой, гастроли осуществляются при поддержке руководства региона.

– Следующий концерт состоится 10 октября в столице. Ждем жителей Астаны и гостей города в 19.00 в концертном зале Музыкального театра юного зрителя, – сказала директор оркестра.

#ЗКО #уральск #музыка #Астана #концерт #оркестр

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