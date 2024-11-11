Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне

В ВКО прошел региональный форум акимов всех уровней «Вместе с народом!». В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации партийных проектов «Ауыл аманаты» и «Жер аманаты», а также были озвучены актуальные проблемы сельских территорий. Подробнее о целях и задачах форума рассказал советник акима ВКО Алишер Сулейменов.

- Алишер Аскарович, в чем заключается цель форума?

- Цель форума заключается в разъяснении задач, поставленных главой государства, которые направлены на улучшение благосостояния населения. Это важная тема, которая стоит в центре всего диалога форума. Реализация этих задач является самой приоритетной. Каждый проект и инициатива, представленные на этом форуме, способствуют достижению этой цели.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, основная цель — повышение качества жизни населения. Акимы не должны быть просто исполнителями бюджета. Ситуации, когда бюджет осваивается, предоставляются формальные отчеты, а на деле происходят недоработки, приводят к тому, что работа ряда акимов на местах напоминает работу завхоза, а не хозяйственника.

Необходимо говорить с населением на понятном языке, практически решать их реальные проблемы и создавать условия, в том числе и для развития местных производителей, чтобы у людей была возможность открывать свой бизнес, зарабатывать много и легально. Такой подход поможет выявить резервы и точки экономического роста в реальном секторе для каждого села.

Кроме того, особое внимание было уделено важной транспортной артерии региона — новому мосту через Бухтарминское водохранилище. Открытие моста не только улучшит транспортные связи, но и послужит катализатором для развития туризма.

- Поделитесь подробностями о строительстве моста. Этот проект направлен на решение многолетней проблемы, связанной с транспортным сообщением между несколькими районами области.

- Население ждало строительства этого моста более 60 лет. В советское время его так и не построили, многие не верили, что в условиях рыночной экономики его удастся возвести. В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев через Twitter дал историческое поручение о строительстве моста. Сегодня этот проект успешно реализован. Это был большой вызов для руководства региона, а также для инженеров и строителей. Как вы видите, оно выполнено и проект успешно реализован. Мост соединяет 7 районов, расположенных в окрестностях Бухтарминского водохранилища. Это Зайсанский, Маркаколь, Курчумский, Самар, Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагайский и обеспечит круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспорта, обслуживая более 152 тысяч жителей региона, проживающих в 3 небольших городах и 191 населенном пункте. Он имеет 2 полосы движения, его длина составляет 1316 м, а ширина – 12,2 м.

- Специалисты говорят, что реализация проекта окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Действительно ли улучшение транспортно-логистической инфраструктуры приведет к росту ВВП на 6-7% в течение следующих 3-5 лет?

- Да, это так. Теперь цены на продукты питания и товары должны снизиться, а поток грузоперевозок увеличиться. Ведь сокращение пути на 500 километров даст новый импульс развитию туризма. Сейчас на этом мосту за 3-4 минуты можно добраться до противоположного берега. А раньше сотни машин ежедневно ждали свою очередь на паром, стояли на берегу по несколько часов.

- А каково глобальное значение этого моста?

Мост создал новую транспортную магистраль, которая стала самым коротким путем, соединяющим Россию и Китай. Так как мост расположен на туристическом маршруте, здесь будут открыты кемпинги, столовые, туалеты. Это, во-первых, создаст новые рабочие места для местных жителей, а во-вторых, возникнет потребность в новых специальностях.

- Качество, безопасность, обслуживание - это важные вопросы, которые требуют внимания после завершения строительства. Что вы можете сказать по этим пунктам?

- За 50 лет переправы на пароме летом и переезда по льду зимой погибло около 300 человек. Поэтому безопасность объекта является приоритетом для государства. Для обеспечения безопасности пассажиров и защиты объекта от терроризма на мосту установлен комплекс технических средств охраны, включающий 102 видеокамеры (62 на мосту и 40 под ним). Объект прошел все необходимые экспертизы. Качество строительства не вызывает сомнений. При этом были использованы самые современные технологии.

- На строительство моста было израсходовано 61,4 млрд тенге. Подрядчиком выступила компания «ОблШығысЖол». То есть, строительство такого крупного объекта осуществила местная областная компания. Это свидетельствует о том, что мы можем сделать многое своими силами?

- Да, это смелое решение и первый опыт для местных строителей. Подрядчиком выступило ТОО «ОблШығысЖол», авторский надзор осуществляло ТОО «Қазақ Промтранспроект», технический надзор - ТОО «Восток Инжиниринг».

- Восточный Казахстан - это развитый индустриальный регион страны, богатый природными ресурсами, который обеспечивает значительную часть цветной металлургии Казахстана. Расскажите, пожалуйста, подробнее об экономическом потенциале региона.

- Базовой отраслью экономики является цветная металлургия, которая составляет около 63% промышленного потенциала области. Также агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов региональной экономики и обладает огромным потенциалом в производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции: растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности. На территории области сосредоточены запасы цинка, свинца, лития, серебра, тантала и золота.

- Какие меры принимаются для привлечения инвесторов в регион?

- Для эффективного взаимодействия с инвесторами был создан региональный инвестиционный штаб с участием руководителей государственных органов, прокуратуры и Палаты предпринимателей, в рамках которого рассматриваются и решаются проблемные вопросы инвесторов. Для цифровизации процесса сопровождения инвестиционных проектов акимат обеспечил загрузку всех инвестиционных проектов в национальную цифровую инвестиционную платформу в рамках общенационального пула. Для координации работы по привлечению инвесторов разрабатываются «Портфель инвестиционных проектов региона» и «Инвестиционная программа ВКО» для привлечения инвесторов к реализации перспективных инвестиционных проектов региона. Регулярно проводятся встречи и переговоры с потенциальными инвесторами, направленные на продвижение инвестиционного потенциала области и привлечение новых инвесторов.

- Какие конкретно инвестиционные проекты реализуются в области?

- До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 инвестиционных проектов на сумму 45,9 млрд тенге с созданием 478 рабочих мест, в том числе два важных проекта для развития экспортного потенциала и импортозамещения региона: ТОО «Казметалэкспорт» (г. Усть-Каменогорск) с участием турецкого инвестора, стоимостью 1,5 млрд тенге; ТОО «УК Трубтех» - «Завод по производству полиэтиленовых труб» с созданием 30 рабочих мест, стоимостью 1,2 млрд тенге.

В будущем планируется реализация двух проектов в Уланском районе совместно с немецкой компанией HMS Bergbau AG на сумму более 500 млн. долларов США. Совместно с казахстанской компанией ТОО «Алатау Литий» планируется начать строительство горно-обогатительной фабрики по добыче и переработке лития с 2025 года. Совместно с ТОО «Сreada Corporation» планируется реализация проекта по строительству современного предприятия по переработке пегматитовых руд с получением концентрата оксида лития.

- Качество дорог, доступ к чистой питьевой воде, образование и медицина - все это непосредственно влияет на жизнь людей. Какие комплексные меры принимаются в области по этим направлениям?

- Текущий год объявлен «Годом дорог». В связи с этим финансирование дорог областного и районного значения увеличилось в два раза - с 7 до 15 млрд тенге. В целом было выделено 31,5 млрд тенге – это без учета дорог республиканского значения. Эти средства выделены на строительство и ремонт улиц и дорог в населенных пунктах, что позволит привести в порядок 600 км дорог и местных улиц - 218 км областного значения, 382 км районного значения и улиц населенных пунктов, в том числе 121 км дорог к туристическим объектам. Как мы уже говорили, строительство моста через Бухтарминское водохранилище завершено, сейчас продолжается реконструкция дорог Калбатау - Майкапшагай и Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, в обход Осиновского перевала, что значительно увеличит транзитный потенциал региона.

- Какие планы по улучшению дорожной инфраструктуры в отдаленных селах?

- Были отобраны 79 малых сел с населением от 50 человек и более, в которых никогда не было асфальтового покрытия. Мы планируем поэтапно, в течение 3 лет, провести асфальтирование 120 км центральных улиц на 6,3 млрд тенге и установить уличное освещение на 570 млн тенге. В текущем году на ремонт улиц в 11 малых селах протяженностью 24,2 км выделено 1 млрд тенге.

- Какова ситуация с обеспечением населения чистой питьевой водой?

- Глава государства поставил задачу обеспечить 100% населения городов и сел чистой питьевой водой к 2025 году. По состоянию на 1 сентября 2024 года в Восточном Казахстане 345 населенных пунктов из 356 (6 городов, 339 сельских населенных пунктов) или 91,3% обеспечены питьевой водой. В том числе: в городах - 99,9% (6 городов, 483,4 тыс. человек), в сельских округах - 97,2% (339 округов, 236,2 тыс. человек). В 2024 году на строительство 31 объекта выделено 14,1 млрд тенге из бюджета (12 млрд тенге из республиканского бюджета, 2,1 млрд тенге из областного). В текущем году будет завершено строительство 14 объектов, оставшиеся 17 объектов переносятся на 2025 год. По итогам 2024 года планируется добиться 99,4% обеспеченности населения области услугами водоснабжения (по РК - 98,6%).

- Как обстоит ситуация в сфере здравоохранения и образования?

- В сфере здравоохранения по области планируется построить 26 объектов, из них 1 объект уже введен в эксплуатацию. До конца года планируется сдать еще 18 объектов, оставшиеся 7 объектов переносятся на 2025 год. В рамках национального проекта «Обновление сельской системы здравоохранения» в 2024 году в области планируется построить 19 объектов, из них 1 объект уже введен в эксплуатацию. В настоящее время ведется полномасштабное строительство оставшихся 18 объектов.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 7 школ, из них 3 объекта планируется завершить в текущем году, строительство оставшихся 4 объектов переносится на 2025 год. Также планируется строительство 3 школ за счет областного бюджета, из них в г. Усть-Каменогорске в микрорайоне «Нурлы Жол» сдана в эксплуатацию школа на 600 мест. До конца года планируется завершить строительство школы на 200 мест в п. Новая Бухтарма и школы на 300 мест в г. Зайсан. Кроме того, для пожилых жителей региона в каждом районе повсеместно открыты «Клубы долголетия» где пенсионеры проводят свой досуг с пользой для здоровья – с ними работают специалисты, тренеры и медицинские работники.

- В Восточном Казахстане проживают 28 тысяч человек с инвалидностью, в том числе 2,9 тысячи детей. Каким образом в области организована помощь этой категории населения?

- В регионе осуществляется ряд мер по созданию доступной среды и обеспечению качественной жизни людей с ограниченными возможностями. Одним из важных направлений является иппотерапия. Развитие иппотерапии в области началось в 2013 году в Усть-Каменогорске по поручению тогдашнего акима области Бердибека Сапарбаева. Сначала услуги иппотерапии осуществлялись через КГУ «Ульба» отдела занятости и социальных программ г. Усть-Каменогорска на базе конно-спортивного манежа в с. Винном Глубоковского района, построенного в рамках государственно-частного партнерства между акиматом Усть-Каменогорска и ТОО «ПКФ «Титан» и переданного затем в коммунальную собственность. В текущем году услуга иппотерапии с ведомства управления физической культуры и спорта передана в ведомство управления координации занятости и социальных программ. В настоящее время в Усть-Каменогорске и Зайсанском районе через государственный социальный заказ организованы услуги иппотерапии и адаптивной верховой езды. Всего услугой охвачены 127 человек, стоимость социального заказа на 2024 год составила 102 млн тенге. В Усть-Каменогорске 112 человек с инвалидностью охвачены услугами иппотерапии через общественную организацию «Фонд поддержки детей с ограниченными возможностями «Ак тай» по договору на общую сумму 63,5 млн тенге.

- То есть, иппотерапия становится все более доступной услугой для людей с инвалидностью?

- Да, мы стремимся расширить доступность этой услуги. За 9 месяцев планируется провести 10 640 занятий иппотерапии стоимость 1 занятия - 5969 тенге.

- Иппотерапия - это не только реабилитация, но и спорт. Какие достижения у спортсменов в адаптивном конном спорте в области?

- Наши спортсмены добиваются значительных успехов: На Всемирных специальных Олимпийских играх в Германии Валерия Вишневская и Олег Старцев выступили в трех дисциплинах и заняли места с 8 по 5. На соревнованиях «Открытый Кубок им. Д. Хоперии» для лиц с ограниченными возможностями в г. Москва Ермекова Айганым (ДЦП) завоевала 2 серебряные медали. Олег Старцев (умственная отсталость) - 2 серебряные медали. Иван Некрасов (умственная отсталость) - 1 золотая, 1 бронзовая медали. Отмечу, что 80% призовых мест на республиканских соревнованиях в 2023 году заняли спортсмены ВКО. Национальная сборная Казахстана по параолимпийской выездке по итогам 2023 года полностью состоит из спортсменов ВКО.

- То есть, в области формируется сильная школа адаптивного конного спорта.

- Да, мы гордимся нашими спортсменами.

- Восточный Казахстан известен своей красивой природой. Как развивается туризм в регионе?

Туризм в Восточном Казахстане динамично развивается. Согласно статистическим данным, за первое полугодие 2024 года в области отмечается положительная динамика основных показателей сферы туризма: количество туристов составило 185 219 тыс. человек (рост на 20,1%), в том числе 7 603 иностранца. Объем оказанных услуг местами размещения составил 3 361,4 млн тенге, рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 49,8%.

- Это значительный рост. Какие факторы способствуют развитию туризма в области?

- Восточный Казахстан обладает большим туристическим потенциалом. В области действует 3 санатория, 19 пантолечебниц, 4 горнолыжных курорта, 84 гостиницы, 181 база отдыха и 60 гостевых домов.

- Расскажите о развитии пляжного туризма.

- Пляжный туризм динамично развивается на побережьях Бухтарминского водохранилища и Сибинских озер. Эти места обладают потенциалом до 400 тыс. туристов за сезон. Более 20% всех поверхностных водных запасов Казахстана сосредоточены в Восточно-Казахстанской области. В области насчитывается более 800 рек, общая протяженность которых составляет свыше 10 тыс. км. Кроме того, имеется более 900 озер, и большое количество мелких озер, водохранилищ, из которых самым крупным является Бухтарминское водохранилище. Вдоль водохранилища на территории районов Алтай, Самар и Улан расположено 142 базы отдыха.

- Каковы перспективы развития горнолыжного туризма?

- В Восточно-Казахстанской области самая высокая продолжительность сохранения снежного покрова по Казахстану. Зимний туристический сезон в области длится около 6 месяцев. Горнолыжный туризм характерен в Глубоковском, Алтайском районах и в городе Риддер. В регионе имеется 4 горнолыжные базы с более чем 20 горнолыжных склонов общей протяженностью трасс 30-40 км, с перепадом по высоте до 1500 м, протяженностью спусков до 5 км.

Для развития данного направления, в Риддере на высоте 1860 метров над уровнем моря, планируется реализация Круглогодичного горнолыжного комплекса «Анатау» - кластера горного туризма с упором на профессиональную подготовку по зимним видам спорта, таким как: горные лыжи, сноуборд, фристайл, биатлон, лыжные гонки и прыжки с трамплина и т.д. по опыту курорта Шымбулак в Алматы. На сегодня уже имеется эскиз первого этапа работ, отбиты координаты по земельным участкам для выведения земель с государственного лесного фонда. Для дальнейшей реализации ведется поиск заинтересованных инвесторов.

- Какие еще направления туризма развиваются в области?

- Экологический туризм развивается в Катон-Карагайском, Маркакольском районах и Риддере. В ВКО сосредоточено более 40% лесного массива страны, а также действует 24 природоохранных зоны общенационального значения, площадь которых составляет более 1 723 072 га. Самыми крупными среди них являются: Катон-Карагайский Государственный Национальный природный парк, Маркакольский природный заповедник, заповедник Западного Алтая.

- Какие планы по развитию туризма в области на будущее?

- По итогам текущего года ожидается, что регион посетят около 400 тыс. внутренних и 24 тыс. иностранных туристов. Мы стремимся развивать все направления туризма, привлекать инвестиции в туристическую инфраструктуру и продвигать туристский потенциал Восточного Казахстана на международном уровне. В Восточном Казахстане ежегодно проходят фестивали, ставшие туристическим брендом региона, например, «Altai Fest» и «Шығыс Салбұрыны». Благодаря усилиям местных активистов эти фестивали достигли международного уровня. В рамках этих мероприятий проходят ценные события, такие как восхождение на вершины, конные прогулки, развитие соколиной охоты, продвижение охотничьего туризма. Все это проводится в широком формате.

- На фоне прошедших недавно в Астане Всемирных Игр кочевников, какое значение имеет фестиваль беркутчи «Шығыс Салбұрыны» в сохранении исторического наследия и традиций в регионе?

- Да, «Шығыс Салбұрыны» действительно в этом году стал продолжением Игр кочевников. Международный фестиваль беркутчи прошел в Уланском районе на территории поселка Бозанбай. В соревнованиях приняли участие более ста участников, 70 беркутов, 13 соколов и 30 собак породы «тазы». Были участники из России, Венгрии, Китая и Монголии. Соревнования включали в себя различные испытания на ловкость и реакцию птиц, таких как беркуты, соколы и ястребы. Участники соревновались в технике вызова птицы на руку, охоте на приманку и других дисциплинах, которые продемонстрировали глубокую связь человека и птицы. Фестиваль также включал соревнования по гонкам собак породы тазы, традиционным видам спорта «тенге алу» и «жамбы ату».

На территории фестиваля были разбиты 30 юрт. Гости могли познакомиться с устройством кочевого быта, посетить различные выставки традиционного казахского искусства и ремесел, а также узнать о процессе изготовления сырмаков, традиционной вышивки и приготовления национальных блюд. Этот фестиваль проводится уже в четвертый раз. В этом году он собрал более 5 тысяч туристов ближнего и дальнего зарубежья. Специально, чтобы посмотреть на мастерство посла соколиной охоты всемирно известной девушки-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы, на фестиваль приехали туристы из Шотландии и Бельгии. В Восточном Казахстане собрались беркутчи со всей страны и доказали, что «Салбұрын» - не просто мероприятие, а традиционная и масштабная история. Благодаря таким высококлассным событиям развивается и внутренний туристический рынок. Местные жители уже считают участие в таких фестивалях традицией, они едут с семьями, ждут его всю году, специально готовятся к нему.

- Расскажите о культурной жизни Восточного Казахстана. Каким образом формируется новая культурная среда в регионе?

- В регионе функционирует сеть из 360 культурных учреждений, в которую входят 170 клубов, 170 библиотек, 6 музеев, театр, концертный организация, учреждение по охране историко-культурного наследия и другие. В области функционирует один драматический театр, объединяющий казахскую и русскую труппы, а также театр молодежи. Ежегодно ставятся более 300 спектаклей на казахском и русском языках, появляются десятки новых постановок. Театр ежегодно обслуживает более 60 тысяч зрителей. В этом году в рамках 100-летия со дня рождения выдающегося композитора Сыдыка Мухамеджанова был поставлен оперный спектакль «Айсулу». Состоялся замечательный дебют оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Восточноказахстанцы смогли посмотреть мюзикл «Mamma Mia» в рамках празднования Дня Астаны. И все это - исключительно силами местных талантов, наших артистов. Для возрождения уникального жанра - духового оркестра - в августе в областном центре прошел областной фестиваль духовых оркестров с участием всех региональных коллективов.

- В сфере культуры часто проходят акции, конференции, объединяющие людей. Были ли в этом году такие масштабные мероприятия в области?

- В рамках V Всемирных кочевых игр в Национальном музее РК состоялась традиционная международная конференция «Алтай - золотая колыбель тюркского мира», собравшая ведущих специалистов в сфере археологии, сохранения культурного наследия и музейного дела. В октябре при поддержке министерства культуры и информации РК и акимата Восточно-Казахстанской области прошел XXX республиканский фестиваль драматических театров Казахстана. Также в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» на территории ВКО организованы гастрольные туры театров, концертных организаций, а также творческие коллективы области посетили 80 отдаленных сел. Новинкой этого года стали кинопоказы отечественных фильмов «Алпамыс идет в школу», «Ангел в тюбетейке», «Меня зовут Кожа» и других под открытым небом в городах и районах области в летнее время совместно с АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

- А какие творческие коллективы действуют в областной филармонии?

- Всего их шесть. Это симфонический оркестр акима ВКО, Казахский оркестр народных инструментов имени Байжигита, фольклорно-этнографический ансамбль «Алтай», камерный оркестр, джазовый оркестр «Биг Бэнд» и вокально-инструментальный ансамбль «Әлем Сазы».

- Как в области ведется работа по увековечению памяти исторических личностей, деятелей культуры и искусства?

- В прошлом году широко отмечался юбилей Оралхана Бокея. В следующем году планируются юбилейные мероприятия, посвященные Қалихану Ыскаку и Дидахмету Ашимханову. Отдельного внимания заслуживает акция «Туған жер - алтын бесігім», ставшая традиционной в области. Суть акции в том, что выдающиеся деятели культуры, ученые, известные артисты возвращаются в свои малые родины, отдают дань уважения своей земле, радуют жителей своим искусством, а успешные предприниматели вносят свой вклад в развитие населенных пунктов. Когда в каждом деле прослеживается такая традиция, это способствует сплоченности и продвижению национального единства.