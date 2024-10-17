Мы начинаем КВН

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

фото пресс-службы облакимата

В регионе растет популярность кавээновского движения. Сейчас здесь действуют 142 команды, с участием которых в текущем году проведено 534 игры.

В этом году казахоязычному «Жайдарману» исполняется 25 лет. Время показало, что это успешный проект, направленный на выявление талантов, развитие творческих способностей молодежи и формирование конкурентоспособной культурной среды в стране. Юбилейную игру в древнем городе провел президент Сою­за КВН Казахстана Есен Елеукен.

В соревновании веселых и находчивых участвовали 11 команд, представляющих разные регионы страны и местную молодежь.

После игры жюри оценило выступления команд, учитывая выбранные ими темы, юмор, мастерство подачи шуток зрителям. Главного приза в 1 млн тенге удостоена команда «Талант» из Уральска. Второе мес­то и 500 тыс. тенге присудили команде «Эверест» из Алматы, третье место и 300 тыс. тенге у команды «Ақбұлақ» из Туркес­танской области.

Всем участникам юбилейной игры вручены благодарственные письма акима Туркестанской области.