Мы начинаем КВН

Республиканский конкурс Jaidarman, организованный областным Молодежным ресурсным центром и молодежным крылом «Жастар рухы», состоялся в Туркестане.
В регионе растет популярность кавээновского движения. Сейчас здесь действуют 142 команды, с участием которых в текущем году проведено 534 игры.
В этом году казахоязычному «Жайдарману» исполняется 25 лет. Время показало, что это успешный проект, направленный на выявление талантов, развитие творческих способностей молодежи и формирование конкурентоспособной культурной среды в стране. Юбилейную игру в древнем городе провел президент Союза КВН Казахстана Есен Елеукен.
В соревновании веселых и находчивых участвовали 11 команд, представляющих разные регионы страны и местную молодежь.
После игры жюри оценило выступления команд, учитывая выбранные ими темы, юмор, мастерство подачи шуток зрителям. Главного приза в 1 млн тенге удостоена команда «Талант» из Уральска. Второе место и 500 тыс. тенге присудили команде «Эверест» из Алматы, третье место и 300 тыс. тенге у команды «Ақбұлақ» из Туркестанской области.
Всем участникам юбилейной игры вручены благодарственные письма акима Туркестанской области.