"Человечество забыло о том, что мы проходим экзамен перед Создателем" – Димаш Кудайберген

Певец отметил, что нет плохих людей и народов, но есть время и события, которые влекут негатив на взгляды того или иного народа.

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Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в ходе своего выступления на первом Центрально-Азиатском медиафоруме высказался о войне в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За 5,5 тыс. лет только 290 лет человечество жило в мире и согласии. До сих пор во всех странах продолжается экономический спад, люди страдают от болезней и войны. Мы должны стараться, чтобы война нигде не разгоралась. Мы столетиями не можем жить в мире и согласии. Данный вопрос меня очень сильно волнует. Мы хотим вместе сотворить мир, но у нас это не получается. Почему? Потому что между странами, между народами существует много конфликтных ситуаций, когда разгорается война. Война никогда не оправдана. Подумайте сами: спасать человека ценой жизни другого человека – неправильно ведь, неприятная ситуация. Сегодня человечество забыло о том, что мы проходим экзамен перед Создателем. Какие-то мировые державы хотят, чтобы другие страны жили по их политическим взглядам, но почему они так делают?" – сказал Димаш.

Он отметил, что нет плохих людей и народов, но есть время и события, которые влекут негатив на взгляды того или иного народа.

"Есть определенные силы, которые могут народ привлечь к плохим действиям. Хочу сказать, что мы разные люди и разные народы, но не должны забывать о том, что живем на одной Земле. Нет книг, которые призывают к войне. Нет книг, в которых говорится, чтобы человек управлял человеком, чтобы один народ мог главенствовать над другим народом. Ни один ребенок не должен плакать. Мы должны жить в мире. Если даже будут возникать конфликты, мы должны находить мирные пути их решения. Мы, взрослые, думаем, что умнее малышей. Мы их обучаем, вразумляем, растим и думаем, что умнее их. Но ответьте на один вопрос: вы когда-нибудь слышали о том, чтобы два-три малыша могли убить сотни, тысячи, миллионы взрослых? Но при этом из-за двух-трех взрослых людей по всему миру погибают миллионы детей! Значит, кто умнее? Мы все – жители одной Земли, мы живем под одним небом", – заключил Димаш Кудайберген.