Война все дальше уходит в прошлое, но не забывается. С каждым годом, отделяющим нас от мая 1945-го, мы яснее осознаем: наш долг – хранить правду о подвиге предков. Великая Победа – это не только строки в учебниках, это миллионы судеб, воины, стоявшие насмерть, это вера в будущее, за которое они сражались.
Среди этих героев – мои родные деды. Они прошли фронтовыми дорогами через все испытания и вернулись домой. Их наследие – не только боевые награды и воспоминания, но, прежде всего, пример настоящего мужества и любви к Родине.
Сыздык Ахетович Тулеков родился 15 апреля 1917 года в Сырдарьинском районе Кызылординской области. До войны окончил зооветтехникум, а в 1939-м был призван в ряды Красной армии. Сражался с сентября 1941 года и не покидал фронт до самой Победы.
Уже в декабре 1941-го в звании старшины минометной роты 122-й танковой бригады проявил героизм в ожесточенном бою под Волховом. Когда противник начал наступление, и вражеские автоматчики зашли в тыл, забрасывая окопы гранатами, мой дед не растерялся. Он ловил гранаты и бросал их обратно, чем спас жизни многих бойцов, уничтожив при этом более десяти вражеских солдат.
За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. Позже получил медали «За отвагу», «За доблестный труд» и другие. После войны работал председателем колхоза. Умер в 1965 году после тяжелой болезни
Кадыр Наурызбаевич Алдунгаров родился 17 ноября 1916 года в Карабалыкском районе Костанайской области. До войны работал в типографии, получил образование и начал карьеру журналиста в газете «Ленин жолы». Но началась война, и он ушел на фронт. Участвовал в финской кампании, пережил блокаду, где в конце 1942 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Сражался мужественно. Орден Славы, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» – это лишь часть его боевых наград. Вот отрывок из наградного листа за май 1945 года: «Во время боев с Курляндской группировкой противника под шквальным огнем устранил 30 порывов линии связи, обеспечив командование и точную наводку минометного огня».
После войны вернулся к мирной жизни и журналистике. Ушел в мир иной в 1968 году.
Сегодня, вспоминая их судьбы, я испытываю не только гордость, но и глубокую ответственность. Память – это не просто слова. Пока мы храним правду о той войне, пока произносим имена героев, они живы.