Война все дальше уходит в прошлое, но не забывается. С каждым годом, отделяющим нас от мая 1945-го, мы яснее осознаем: наш долг – хранить правду о подвиге предков. Великая Победа – это не только строки в учебниках, это миллионы судеб, воины, стоявшие насмерть, это вера в будущее, за которое они сражались.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и автора

Среди этих героев – мои родные деды. Они прошли фронтовыми дорогами через все испытания и вернулись домой. Их наследие – не только боевые награды и воспоминания, но, прежде всего, пример настоящего мужества и любви к Родине.

Сыздык Ахетович Тулеков родился 15 апреля 1917 года в Сырдарьинском районе Кызыл­ординской области. До войны окончил зооветтехникум, а в 1939-м был призван в ряды Крас­ной армии. Сражался с сентября 1941 года и не покидал фронт до самой Победы.

Уже в декабре 1941-го в звании старшины минометной роты 122-й танковой бригады проявил героизм в ожесточенном бою под Волховом. Когда противник начал наступление, и вражеские автоматчики зашли в тыл, забрасывая окопы гранатами, мой дед не растерялся. Он ловил гранаты и бросал их обратно, чем спас жизни многих бойцов, уничтожив при этом более десяти вражеских солдат.

За этот подвиг он был награж­ден орденом Красной Звезды. Позже получил медали «За отвагу», «За доблестный труд» и другие. После войны работал председателем колхоза. Умер в 1965 году после тяжелой болезни

Кадыр Наурызбаевич Алдунгаров родился 17 ноября 1916 года в Карабалыкском районе Костанайской области. До войны работал в типографии, получил образование и начал карьеру журналиста в газете «Ленин жолы». Но началась война, и он ушел на фронт. Участвовал в финской кампании, пережил блокаду, где в конце 1942 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Сражался мужественно. Орден Славы, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» – это лишь часть его боевых наград. Вот отрывок из наградного листа за май 1945 года: «Во время боев с Курляндской группировкой противника под шквальным огнем устранил 30 порывов линии связи, обеспечив командование и точную наводку минометного огня».

После войны вернулся к мирной жизни и журналистике. Ушел в мир иной в 1968 году.

Сегодня, вспоминая их судьбы, я испытываю не только гордость, но и глубокую ответственность. Память – это не просто слова. Пока мы храним правду о той войне, пока произносим имена героев, они живы.