Мюзикл «Алдар Косе» представят в Астане

Культура
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Аменова Дана
Корреспондент

На сцене «Казахконцерта» артисты театра «Астана Мюзикл» покажут юным зрителям и их родителям сказку в жанре мюзикла о приключениях Алдара Косе, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба "Казахконцерта"

Как сообщается, 27 и 28 января постановка запомнится всем невероятными костюмами и декорациями, продуманными до деталей, блестящей игрой талантливых и профессиональных актеров, динамичными песнями и танцами.  

Гениальные авторские детали делают спектакль интересным не только детям, но и взрослым. В мюзикле создан яркий образ национального героя, который заключает в себе народную мудрость, остроумие и находчивость.

— Сюжет постановки основан на яркой, интересной и поучительной сказке казахского народа. Главный герой Алдар Косе защищал бедных людей от злых и жадных баев. Ловкий, быстрый и справедливый герой выкручивался из сложных ситуаций разными способами. На этот раз на нем лежит большая ответственность, ведь от него напрямую зависит судьба ханства и спасение своего народа от власти несправедливого хана Тагая. В ходе представления публика узнает, сможет ли герой преодолеть все трудности, поможет ли ему в это раз его острый ум и ловкость? — заключили в пресс-службе «Казахконцерта».    

Напомним, в декабре 2022 года первый государственный театр мюзикла в Казахстане и Центральной Азии ASTANA MUSICAL  выступил с премьерой мюзикла «Алдар Косе». Режиссер-постановщик – художественный руководитель государственного театра «ASTANA MUSICAL» Еслям Нұртазин; композиторы – Ербол Нариманұлы, Ақжол Өмірзақов.

#Астана #Казахконцерт #мюзикл #Алдар Косе

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