МЗСР РК напоминает работодателям об обязанности уведомлять о свободных вакансиях

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта ceur.ru
Министерство здравоохранения и социального развития напоминает работодателям об обязанности уведомлять центры занятости о свободных вакансиях в течении трех дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

По информации ведомства, предусматриваются две формы отчетности работодателей: 
первая – все работодатели независимо от форм собственности при появлении свободных (вакантных) рабочих мест должны в течение 3 рабочих дней предоставить информацию в органы занятости;

вторая форма отчетности предусматривает предоставление работодателями сведений о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей для формирования единой информационной базы рынка труда и ориентирования организаций образования на подготовку необходимых кадров. Данный вид отчетности работодатели предоставляют только при наличии сведений о прогнозируемой потребности в работниках и специалистах.

За непредставление сведений по прогнозируемым рабочим местам Кодексом "Об административных правонарушениях" ответственность работодателей не предусматривается.

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