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Министерство здравоохранения и социального развития напоминает работодателям об обязанности уведомлять центры занятости о свободных вакансиях в течении трех дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт
Премьер-Министра РК.
По информации ведомства, предусматриваются две формы отчетности работодателей:
первая – все работодатели независимо от форм собственности при появлении свободных (вакантных) рабочих мест должны в течение 3 рабочих дней предоставить информацию в органы занятости;
вторая форма отчетности предусматривает предоставление работодателями сведений о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей для формирования единой информационной базы рынка труда и ориентирования организаций образования на подготовку необходимых кадров. Данный вид отчетности работодатели предоставляют только при наличии сведений о прогнозируемой потребности в работниках и специалистах.
За непредставление сведений по прогнозируемым рабочим местам Кодексом "Об административных правонарушениях" ответственность работодателей не предусматривается.