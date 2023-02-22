На 103 тенге снизила прокуратура цены на билеты в Ботанический сад Алматы

Теперь посещение ботсада взрослым обойдется в 850 тенге, студентам – 685 тенге, пенсионерам и школьникам – 503 тенге.

Фото: almatycity.kz

Пресс-служба прокуратуры Алматы сообщила о снижении цен на входные билеты в Ботанический сад, передает Kazpravda.kz.

"Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции". По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботанический сад на 103 тенге", - проинформировали в ведомстве.

В Ботаническом саду отметили, что "для удобства посетителей по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира в новых тарифах все цены, предоставляемые на территории ботсада, будут без тиынов".

"Посещение ботсада включает в себя стоимость входного билета и налог за использование особо охраняемой природной территории в размере 0,1 МРП. Теперь посещение ботсада взрослым обойдется в 850 тенге, студентам – 685 тенге, пенсионерам и школьникам – 503 тенге", - говорится в сообщении Ботанического сада.