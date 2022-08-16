На 280 млн тенге продал незаконно добытую золотосодержащую руду акмолинец

Дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых завершил департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды, с последующей ее реализацией третьим лицам.

В результате он извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге», – рассказали в ведомстве.

Приговором суда подсудимому назначено 2,5 года ограничения свободы с взысканием в республиканский бюджет ущерба в полном объеме.