"Жилищный развод": на 34 млн тенге обманула аферистка жителей Шымкента

34 млн тенге присвоила аферистка, обещая шымкентцам помощь с приобретением жилья. За два года женщина обманула 21 доверчивого гражданина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Шымкента.

Злоумышленница уверяла своих жертв, что может помочь им с приобретением квартиры по госпрограмме в новых многоэтажных домах на территории города.

За свои «услуги» мошенница брала у потерпевших немалые суммы денег. При этом денежные переводы она принимала на чужие банковские карты. К примеру, она просила сделать перевод на карту няни своих детей, попросив у последней карточку на время. А некоторые переводы денег осуществлялись на номера карт случайных людей, которых аферистка встречала у банкоматов и просила воспользоваться их карточками для снятия наличности.

Обманутые граждане обратились с заявлениями о мошенничестве в полицию. Стражи порядка провели ряд оперативно-розыскных меропритяий: опросили свидетелей, проверили денежные переводы потерпевших и, установив личности держателей карт, вышли на след подозреваемой. Задержали ее по месту жительства.

Постановлением суда мошенница приговорена к 4 годам лишения свободы, добавили в ДП.