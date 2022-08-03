На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

На 5 лет за пропаганду нарушения целостности страны осуждена супружеская чета в Петропавловске. Правонарушение отнесено к категории экстремистских преступлений, пояснили в городском суде, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ранее в социальных сетях было распространено сообщение за подписью пресс-службы ДКНБ Северо-Казахстанской области о том, что в Петропавловске вынесен приговор семейной паре по статье 180 ч. 2 УК РК (сепаратистская деятельность)/

«В декабре 2021 года департаментом КНБ совместно с сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО установлены двое жителей Петропавловска, которые в соцсетях и YouTube высказывали свое мнение касательно города и области, необходимости их передачи в состав РФ, тем самым пропагандируя нарушение целостности и унитарности республики и вызывая рост враждебных настроений в обществе среди представителей различных национальностей в регионе и стране в целом», – говорится в информации.

В сообщении отмечено также, что за сепаратистские действия супруги ближайшие 5 лет проведут в местах лишения свободы.

В Петропавловском городском суде подтвердили, что был вынесен приговор супругам, которых признали виновными в пропаганде нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства. Преступление совершено группой лиц с использованием сетей телекоммуникации.

«Судом установлено, что 11 декабря 2021 года супруги, используя средства телекоммуникации, осознавая, что их высказывания в приложении «Чат Рулетка» пропагандируют нарушение целостности Республики Казахстан в части неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, способны негативно повлиять на собеседника, открыто выражали иному лицу, не являющемуся сторонником присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации, социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан», – сообщили в городском суде.

В пресс-службе отметили также, что вина супругов в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается материалами дела. В ходе досудебного производства каких-либо нарушений не допущено. Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

«Но виновность супругов доказана, к делу приобщена видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения уголовного правонарушения, по которой проведена комплексная судебная психолого-филологическая экспертиза», – подчеркнули в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому. Как пояснили в суде, за данное правонарушение, отнесенное к категории экстремистских преступлений, предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. При определении наказания принято во внимание, что обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых по делу, не имеется. Также нет и обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность.

«Условное осуждение за экстремистское преступление не применяется, – отметили в суде. – В связи с изложенным суд определил минимальное наказание подсудимым, признанным виновными в совершении тяжкого экстремистского преступления. Каждому назначено по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности».