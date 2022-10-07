На 50 млн тенге обманул аферист алматинцев

26-летний мужчина обманул алматинцев на 50 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управлении полиции Алмалинского района в отношении гражданина А., 1996 года рождения, зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество".

"Он подозревается в обмане жителей мегаполиса. Точнее гражданин А. привлекал инвесторов в различные проекты бизнеса, обещая вернуть вложенные деньги с процентами. Совокупный ущерб от его действий составил 50 миллионов тенге. Проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. В ходе разбирательств установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам: с 2019 года мужчина присваивал деньги местных жителей под предлогом вкладывания денег в бизнес", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Сейчас устанавливается точное количество потерпевших, так как некоторые еще не обратились с заявлением в полицию.

На период следствия задержанного арестовали. Он водворен в изолятор временного содержания.

Граждан, пострадавших от действий данного гражданина, полицейские призывают обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8-705-555-77-63, 8-775-747-77-78, 8-778-481-19-00.