На 58 млн тенге оштрафовали "зайцев" столичных автобусов

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

С начала года 161 156 пассажиров уклонились от оплаты проезда в общественном транспорте

Фото: Kazpravda.kz

На 58 млн тенге оштрафовали пассажиров, которые не оплатили за проезд в столичных автобусах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

"С начала года департаментом транспортного контроля CTS выявлено 161 156 пассажиров, уклонившихся от оплаты проезда в общественном транспорте. 8 452 из них сотрудниками полиции составлены протоколы, привлечены к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа более 58 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2 МРП или 6900 тенге.

Также, по информации CTS, есть факты использования льготных и школьных транспортных карт другими лицами. Это является нарушением и основанием для изъятия карты. Так, сотрудниками транспортного контроля изъято 889 карт, из которых 330 льготные, 569 – школьные.

"Ежедневно контроль и проверку безбилетных пассажиров проводят более 100 сотрудников департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы. В их обязанности входит проверка фактов оплаты пассажирами, разъяснение способов оплаты. Уважаемые пассажиры, просим вас оплачивать проезд. Тем самым вы вносите свой вклад в обновление подвижного состава, добавление автобусов и запуск новых маршрутов, то есть в развитие общественного транспорта", - добавили в компании.

Напомним, ранее председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев озвучил проблему по уклонению некоторых горожан от оплаты за проезд в общественном транспорте.

#Астана #автобус #штраф #пассажиры #CTS #уклонение от оплаты #безбилетники

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