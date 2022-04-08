Полицейскими Нур-Султана задержан грабитель, напавший на 88-летнего дедушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился 88-летний дедушка о том, что неизвестный ночью постучался к нему в дверь. Доверчивый пожилой человек открыл дверь и сходу получил удар.

Грабитель напал на дедушку и снял с него золотой перстень. Но этого ему показалось мало, в комнате он нашел еще одно золотое кольцо.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник снимал квартиру посуточно по улице Затаевича. Узнав, что в квартире напротив живет одинокий человек, решил наведаться к нему.

Полицейские столицы задержали 28-летнего подозреваемого. Золотые изделия он успел сдать в ломбард.

Ранее мужчина уже был судим за кражу. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

«Полицейские Нур-Султана предупреждают граждан, в особенности пожилых людей, находясь в квартире, не забывайте запирать входную дверь, не впускайте в квартиру незнакомых людей и не будьте доверчивыми», – говорит начальник управления полиции района Сарыарка Куаныш Орынбетов.