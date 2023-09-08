Почти на 99 млрд тенге за полгода обслужили туристов гостиницы Казахстана

За первое полугодие гостиницы РК обслужили туристов на 98,7 млрд. По сравнению с допандемийным уровнем данный показатель вырос почти в 2 раза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта.

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По информации ведомства, нынешний показатель на 45% больше показателей аналогичного периода прошлого года. С января по июнь 2022 года места размещения страны обслужили туристов на 67,8 млрд тенге. По сравнению с допандемийным уровнем данный показатель вырос почти в 2 раза.



За первые 6 месяцев нынешнего года количество внутренних туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения, достигло 3,1 млн человек. Это на 400 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 1 млн человек больше допандемийного уровня (2,1 млн человек – в 2019 году).



«В январе-июне текущего года в местах размещения страны также остановились 516 тысяч иностранных туристов. Это в 1,8 раза выше прошлогоднего результата (292 тысячи по итогам полугодия в 2022 году). Кроме того, по итогам первой половины 2023 года общее число мест размещения достигло 3 914, а одновременная вместимость составила 205 тысяч койко-мест», – сообщила официальный представитель Минтуризма Молдир Абдуалиева.

Ранее в бюро нацстатистики рассказали, что за первое полугодие места размещения Казахстана приняли 3,5 млн гостей.