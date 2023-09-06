Число посетителей растет в гостиницах и ресторанах Казахстана

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Бюро нацстатистики предоставило данные по туризму за первое полугодие, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, за первые 6 месяцев года места размещения Казахстана приняли 3,5 млн гостей. Этот показатель на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем оказанных услуг также показал рост - по сравнению с первым полугодием прошлого года он увеличился на 30,9 млрд тенге и составил 98,7 млрд тенге.

При этом отмечается. что количество мест размещения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 83 единицы.

В бюро рассказали, что по типам мест размещения основная доля гостей останавливалась в гостиницах с рестораном – 54 % посетителей, наименьшее количество отдохнувших было в охотничьих и рыболовных угодьях – 190 человек.

Самый большой рост количества посетителей зафиксирован в Атырауской области, на 57 % больше, чем за январь-июнь 2022 года, далее Мангистауская область – на 39%.

Количество посетителей мест размещения по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшилось в Туркестанской области – на 2 % и городе Шымкент – на 1%.

#статистика #туристы #услуги #посетители #гости #гостиницы

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