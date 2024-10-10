На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают

Общий объем производства яиц на птицефабрике «Қазгер-құс» составляет сегодня около 300 млн в год

фото из архива предприятия

При финансовой господдержке

Первую партию яиц предприя­тие выдало в декабре 2008 года. С той поры продукция Акмолинской птицефабрики, получаемая от элитных кроссов (гибрида) кур-несушек, в Казахстане хорошо известна.

На сегодня поголовье кур птицеводческого ТОО превышает 1 млн 200 штук. Суточных цыплят здесь приобретают на племенной фабрике в Екатеринбурге. Спустя время «отработавших» свое несушек отправляют на мясо, продавая тушки по 200 тенге за кило.

Птицефабрика оснащена со­временным оборудованием от европейских фирм, таких как Specht, Awila (Германия), Moba (Нидерланды). Весь процесс корм­ления, поения, сбора яиц автоматизирован.

В 2015 году на предприятии была введена в строй вторая очередь производства, еще на 50% увеличившая имеющиеся к тому времени мощности. Строительство обошлось в 2,5 млрд тенге.

Обе площадки строились при государственной финансовой поддержке, птицефабрике возмещались инвестиционные затраты, получала она и субсидии на удешевление стоимости кормов.

С самого начала в ТОО «Қазгер-құс» производят и яичный порошок. Генеральный директор предприятия Борис Оздоев отмечает, что основные объемы продаж у них сформировались так: восемь лет действуют два собственных торговых дома в Алматы и в Астане. В регионах же рынок продаж не столь насыщенный.

Процесс заготовки кормов для большого куриного поголовья можно назвать целой наукой, где важны все элементы, особенно витамины, так необходимые несушкам. Комплексы микро­элементов приобретаются в соседней России.

Между тем в ­Казахстане сегодня нет ни одной лаборатории, где можно было бы провести их анализ.

По словам руководителя предприятия, практически все предприниматели, занимающиеся животноводством, покупают у соседей витаминно-минеральный премикс. При этом никто не может с уверенностью утверждать, содержится ли в закупленных препаратах витамин «А».

Товарищество и само сеет кормовые культуры, заключив парт­нерское соглашение с одним из сельхозпредприятий. На складе содержится, как правило, месячный запас кормов, вакцины, тары. Так должно быть, говорит гендиректор, чтобы предприятие работало без перебоев.

Еще одна важная зона ответственности руководителя – персонал предприятия. Коллектив птицефабрики – это 500 человек со среднемесячной зарплатой, составляющей более 300 тыс. тенге. На фабрике трудятся в основном жители района Биржан сал и райцентра – города Степняка.

Социальный пакет для работников птицефабрики внушителен: бесплатные обеды, едино­временные выплаты в размере 350 тыс. тенге на свадьбу, похороны близких. Действует программа «Дорога в школу», к началу каждого учебного года родителям школьников выделяется премия.

В этом году при ТОО «Қазгер-құс» построено малосемейное общежитие на 20 квартир для молодых специалистов. Между тем последних по-прежнему не хватает.

По мнению Бориса Оздоева, птицеводческая отрасль – экономический авангард всего отечественного животноводства.

Однако, к большому сожалению, ни в одном среднем специальном учебном заведении республики, ни в одном вузе не выпускают дипломированных птицеводов.

Для надлежащего развития промышленная птицеводческая отрасль сегодня остро нуждается в квалифицированных зоотехниках, ветеринарных врачах, технологах.

К сожалению, говорит Борис Мухтарбекович, устраиваются на птицефабрику люди, которых приходится всему учить с «азов» прямо на производстве.

К слову, генеральный директор, обеспокоенный положением дел, даже обращался к руководству Катаркольского сельскохозяйственного колледжа Бурабайского района с просьбой ввести в расписание хотя бы дополнительные часы по птицеводству. При положительном раскладе готов был лично и безвозмездно делиться с ребятами опытом, проводить практические занятия.

Также могли бы вести тематические занятия для учащихся колледжа ветеринарный врач и инженер товарищества. Производственную практику студенты, естественно, проходили бы на ТОО «Қазгер-құс».

Увы, просьба отклика не нашла... Наверное, потому что ­руководство колледжа само не вправе решать подобный ­вопрос. Парадоксально, но ребята из Катаркольского колледжа, ­абсолютно ничего не знающие о птицеводстве, практику, согласно договоренности с ТОО «Қазгер-құс», все же ежегодно проходят.

– Только чему можно научить студента за 20 дней? – задается риторическим вопросом генеральный директор птицефаб­рики.

Ставка на безотходное производство

На птицефабрике работают над воплощением идеи по производству в промышленном масштабе удобрений из куриного помета. Этих отходов в сутки птичники образуют до 100–120 тонн.

Следует отметить, что в небольших количествах компост здесь производят уже пять лет. Построили и зарегистрировали полигон-хранилище, приобрели немецкий ворошитель Backhus, способный перерабатывать еже­дневно до 400 тонн помета.

В Казахском агротехническом исследовательском университете им. С. Сейфуллина по договоренности для них разработали специальный штамм бактерий, помогающий ускоренному разложению помета. Получаемый в результате таких манипуляций чернозем все это время механизаторы ТОО вывозили на поля. Итоги подвели в нынешнем году.

– Когда начали хлебоуборку, комбайнер John Deere снял видео: на бортовом компьютере показатель урожайности пшеницы за несколько минут вырос до 60 центнеров с гектара.

Небывалый урожай для этих мест! Дело в том, что в предыдущие годы влаги в почве было маловато, поэтому внесенные в почву удобрения не «срабатывали» так интенсивно. Но в этом году из-за дождей их потенциал хорошо раскрылся, вот и получили такую урожайность, – говорит Борис Оздоев.

Пока органические удобрения выпускаются в рассыпном виде. В планах Оздоева запуск проекта по производству гранулированных удобрений, спрессованных в капсулы. Но поскольку строить любое предприятие с «нуля» дело сложное, предпринимателю хотелось бы начать новое производство на так называемый «мягкий» кредит от государства.

Борис Мухтарбекович уверен: если все задуманное получится, то 50% прибыли можно будет получать за счет переработки куриного помета, что непременно отразится на себестоимости основной продукции. К слову, казахстанскому предпринимателю уже звонят из Узбекистана с просьбой поставлять удобрения. Однако пока это и сложно, и дорого.

Борис Оздоев улыбается: как только на птицефабрике удастся «монетизировать» помет, производство станет безотходным.