На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают

Общий объем производства яиц на птицефабрике «Қазгер-құс» составляет сегодня около 300 млн в год
При финансовой господдержке
Первую партию яиц предприятие выдало в декабре 2008 года. С той поры продукция Акмолинской птицефабрики, получаемая от элитных кроссов (гибрида) кур-несушек, в Казахстане хорошо известна.
На сегодня поголовье кур птицеводческого ТОО превышает 1 млн 200 штук. Суточных цыплят здесь приобретают на племенной фабрике в Екатеринбурге. Спустя время «отработавших» свое несушек отправляют на мясо, продавая тушки по 200 тенге за кило.
Птицефабрика оснащена современным оборудованием от европейских фирм, таких как Specht, Awila (Германия), Moba (Нидерланды). Весь процесс кормления, поения, сбора яиц автоматизирован.
В 2015 году на предприятии была введена в строй вторая очередь производства, еще на 50% увеличившая имеющиеся к тому времени мощности. Строительство обошлось в 2,5 млрд тенге.
Обе площадки строились при государственной финансовой поддержке, птицефабрике возмещались инвестиционные затраты, получала она и субсидии на удешевление стоимости кормов.
С самого начала в ТОО «Қазгер-құс» производят и яичный порошок. Генеральный директор предприятия Борис Оздоев отмечает, что основные объемы продаж у них сформировались так: восемь лет действуют два собственных торговых дома в Алматы и в Астане. В регионах же рынок продаж не столь насыщенный.
Процесс заготовки кормов для большого куриного поголовья можно назвать целой наукой, где важны все элементы, особенно витамины, так необходимые несушкам. Комплексы микроэлементов приобретаются в соседней России.
Между тем в Казахстане сегодня нет ни одной лаборатории, где можно было бы провести их анализ.
По словам руководителя предприятия, практически все предприниматели, занимающиеся животноводством, покупают у соседей витаминно-минеральный премикс. При этом никто не может с уверенностью утверждать, содержится ли в закупленных препаратах витамин «А».
Товарищество и само сеет кормовые культуры, заключив партнерское соглашение с одним из сельхозпредприятий. На складе содержится, как правило, месячный запас кормов, вакцины, тары. Так должно быть, говорит гендиректор, чтобы предприятие работало без перебоев.
Еще одна важная зона ответственности руководителя – персонал предприятия. Коллектив птицефабрики – это 500 человек со среднемесячной зарплатой, составляющей более 300 тыс. тенге. На фабрике трудятся в основном жители района Биржан сал и райцентра – города Степняка.
Социальный пакет для работников птицефабрики внушителен: бесплатные обеды, единовременные выплаты в размере 350 тыс. тенге на свадьбу, похороны близких. Действует программа «Дорога в школу», к началу каждого учебного года родителям школьников выделяется премия.
В этом году при ТОО «Қазгер-құс» построено малосемейное общежитие на 20 квартир для молодых специалистов. Между тем последних по-прежнему не хватает.
По мнению Бориса Оздоева, птицеводческая отрасль – экономический авангард всего отечественного животноводства.
Однако, к большому сожалению, ни в одном среднем специальном учебном заведении республики, ни в одном вузе не выпускают дипломированных птицеводов.
Для надлежащего развития промышленная птицеводческая отрасль сегодня остро нуждается в квалифицированных зоотехниках, ветеринарных врачах, технологах.
К сожалению, говорит Борис Мухтарбекович, устраиваются на птицефабрику люди, которых приходится всему учить с «азов» прямо на производстве.
К слову, генеральный директор, обеспокоенный положением дел, даже обращался к руководству Катаркольского сельскохозяйственного колледжа Бурабайского района с просьбой ввести в расписание хотя бы дополнительные часы по птицеводству. При положительном раскладе готов был лично и безвозмездно делиться с ребятами опытом, проводить практические занятия.
Также могли бы вести тематические занятия для учащихся колледжа ветеринарный врач и инженер товарищества. Производственную практику студенты, естественно, проходили бы на ТОО «Қазгер-құс».
Увы, просьба отклика не нашла... Наверное, потому что руководство колледжа само не вправе решать подобный вопрос. Парадоксально, но ребята из Катаркольского колледжа, абсолютно ничего не знающие о птицеводстве, практику, согласно договоренности с ТОО «Қазгер-құс», все же ежегодно проходят.
– Только чему можно научить студента за 20 дней? – задается риторическим вопросом генеральный директор птицефабрики.
Ставка на безотходное производство
На птицефабрике работают над воплощением идеи по производству в промышленном масштабе удобрений из куриного помета. Этих отходов в сутки птичники образуют до 100–120 тонн.
Следует отметить, что в небольших количествах компост здесь производят уже пять лет. Построили и зарегистрировали полигон-хранилище, приобрели немецкий ворошитель Backhus, способный перерабатывать ежедневно до 400 тонн помета.
В Казахском агротехническом исследовательском университете им. С. Сейфуллина по договоренности для них разработали специальный штамм бактерий, помогающий ускоренному разложению помета. Получаемый в результате таких манипуляций чернозем все это время механизаторы ТОО вывозили на поля. Итоги подвели в нынешнем году.
– Когда начали хлебоуборку, комбайнер John Deere снял видео: на бортовом компьютере показатель урожайности пшеницы за несколько минут вырос до 60 центнеров с гектара.
Небывалый урожай для этих мест! Дело в том, что в предыдущие годы влаги в почве было маловато, поэтому внесенные в почву удобрения не «срабатывали» так интенсивно. Но в этом году из-за дождей их потенциал хорошо раскрылся, вот и получили такую урожайность, – говорит Борис Оздоев.
Пока органические удобрения выпускаются в рассыпном виде. В планах Оздоева запуск проекта по производству гранулированных удобрений, спрессованных в капсулы. Но поскольку строить любое предприятие с «нуля» дело сложное, предпринимателю хотелось бы начать новое производство на так называемый «мягкий» кредит от государства.
Борис Мухтарбекович уверен: если все задуманное получится, то 50% прибыли можно будет получать за счет переработки куриного помета, что непременно отразится на себестоимости основной продукции. К слову, казахстанскому предпринимателю уже звонят из Узбекистана с просьбой поставлять удобрения. Однако пока это и сложно, и дорого.
Борис Оздоев улыбается: как только на птицефабрике удастся «монетизировать» помет, производство станет безотходным.