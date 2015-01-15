На германской стороне предстоит учиться мне... Свежий выпуск 1420 Марина ПАРХОМЕНКО

Окончание. Начало в № 4



Аграрно-политический аспект

Сельское хозяйство – одна из важных отраслей экономики нашей страны. И не­удивительно, что между вузами сельскохозяйственного направления двух стран сложились прочные связи. Этот факт учли организаторы поездки – МИД ФРГ и Гёте Институт. Потому в один из дней группа журналистов, представляющих ведущие СМИ страны, посетила в Берлине Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства.

По словам руководителя отдела Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии Сузанны Шлаак, у Германии и Казахстана очень тесные связи в аграрном секторе. Подтверждением тому служат два проекта, осуществляемые на протяжении нескольких лет. С 2009 года реализуется проект «Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог». В его рамках оказывается поддержка казахстанским партнерам в создании аграрно-политических условий для более интенсивного использования сельскохозяйственного потенциала. Обмен информацией в области аграрной политики Европейского союза, привлечение для консультаций немецких экспертов из государственного и частного секторов, разработка стратегических документов по актуальным темам сельского хозяйства – вот ключевые точки соприкосновения. Федеральное министерство тесно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства, с Комитетом по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, с Союзом фермеров, с АО «Каз­АгроИнновация», «КазАгро».

Работает и такой двусторонний кооперационный проект, как Немецкий аграрный центр. Он предлагает сельхозтоваропроизводителям и образовательным учреждениям Казахстана доступ к получению актуальной информации и возможность повышения квалификации с целью более эффективного, рентабельного и устойчивого ведения сельского хозяйства. НемАЦ проводит Дни поля, в рамках которого демонстрирует сельхозмашины, методы и технологии производства сельхозпродукции, а также организует диалоговые площадки, консультационные мероприятия на актуальные темы аграрного сектора.

Самый главный вывод, сделанный по итогам встречи в Федеральном министерстве, – с Казахстаном хотят еще более активно сотрудничать, обмениваться опытом, готовить для нас специалистов. О том, как продвигается взаимодействие в области подготовки кадров, мы получили представление, посетив сельскохозяйственный факультет Университета прикладных наук Вайенштефан-Трисдорф (HSWT) в Баварии.



Трисдорф: секрет успеха

Порядка 200 километров от Мюнхена на автобусе – и мы в Трисдорфе, первые упоминания о котором относятся к XII веку. В 1748 году по инициативе маркграфа Георга Фридриха положено начало сельскохозяйственному образованию в этой местности, а уже в 1847 году в Трисдорфе был создан государственный сельхозтехникум, а в 1971-м он становится отделением Университета Вайенштефан. Такова история Трисдорфа, которая более чем впечатляет.

Сегодня Трисдорф – это внушительный образовательный центр, в составе которого техникум сельского хозяйства, школы сельхозтехники и животноводства, энергетический центр, учебно-исследовательский центр молочной аналитики, профессиональная академия... В его составе и два факультета Университета Вайенштефан-Трисдорф – сельскохозяйственный и инженерной защиты окружающей среды.

– В Казахстане работодатели часто сетуют на то, что у выпускников вузов нет практических навыков в профессии, но те, кто окончил наш университет, таких проблем не знают, – говорит профессор HSWT Ральф Шлаудерер. – Дело в том, что мы всегда ориентируемся на потребности экономики, конкретных работодателей.

И действительно, более чем достойная производственная база – современные коровник, свиноферма, теплицы, засеянные злаковыми культурами поля – получению практических навыков способствует как нельзя лучше. Кроме того, в университете работают 200 наемных преподавателей из числа трудящихся на предприятиях. В числе предметов на факультете, а немецкие вузы, надо заметить, сами разрабатывают учебные программы, нет, к примеру, истории или философии, не готовят здесь и узких специалистов. Если ты желаешь производить в будущем корма, то ты обязан знать наряду с экономикой, растениеводством и животноводство. Узкий специалист, это прекрасно понимают, не успешен. В итоге 95% выпускников идут со своим дипломом не куда-нибудь, а в аграрный сектор.

Сельхозфакультет Трисдорфа сотрудничает с более чем 30 зарубежными вузами. А более 20 лет назад профессор Герберт Штребель наладил прочные и плодотворные связи с казахстанскими университетами, благодаря которым обучение в Трисдорфе прошли более 400 казахстанских студентов. Это Казахский национальный аграрный университет, Костанайский социально-технический университет и Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Востребован у наших студентов международный магистерский курс «Аграрный менеджмент».

– На этом курсе мы готовим не мелких фермеров, а управленцев, которые смогут применять свои знания в любой отрасли сельского хозяйства и даже шире, – уточняет профессор Шлаудерер. – К сожалению, на пространстве СНГ не все еще осознали необходимость аграрного менеджмента, а ведь важно не просто засеять поле, а чем и как его засеять, взглянуть на годы вперед с учетом рынка.

Поступить на аграрный менеджмент не так просто. Нужно успешно (с минимальной оценкой «4») окончить в своей стране высшее аграрное учебное заведение и достаточно хорошо знать немецкий язык. Кстати, университет для 80% своих будущих магистрантов сам ищет стипендии в различных компаниях, фондах. Пройдя конкурс, магистрант поступает на первый, практический семестр. То есть будущий аграрий должен сначала на себе ощутить, что такое крестьянский труд. Магистрант поселяется у фермера, живет в его семье, а это значит, что он и в поле с ним вместе, и на сельском празднике. Во время полугодовой практики четыре недели уделяется теоретическим семинарам на факультете. Если практика пройдена и фермер выставляет хорошую оценку, достойно сдан немецкий – магистрант остается продолжать обучение в Трисдорфе. Язык «подкачал» – значит, обучение придется продолжить в Казахстане на русском языке.

Во втором семестре изучается теория, в том числе управление и контроль предприятием, производственная экономика, бизнес-менеджмент. Далее следует месяц практики на предприятии агробизнеса, затем –третий семестр, также теоретический, но уже по специализации, и последний – подготовка магистерской работы.

В конкурсе, инициированном DAAD и Объединением спонсоров поддержки развития науки, международный магис­терский курс «Аграрный менеджмент» был отмечен знаком качества среди десяти лучших немецких университетов и высших школ.



Выпускники – их гордость

Работа в небольших группах, где профессор каждого знает в лицо, прекрасные условия для практики, активное участие в жизни вуза, поддержка в поисках работы после окончания учебы – это и многое другое привлекает к учебе в Трисдорфе.

К слову, о поддержке. В этом вузе следят за судьбой своих воспитанников, ими бесконечно гордятся. Здесь хотят, чтобы они уезжали домой поднимать сельское хозяйство. В Казахстан возвращаются 99% выпускников, потому что у нашей страны, как говорят профессора вуза, большой потенциал для трудоустройства.

– Для нас обучение – идти вперед вместе, – подчеркивает Ральф Шлаудерер. – И мы должны учиться всю жизнь, поэтому выпускники всегда могут вернуться в стены альма-матер.

Что нравится в немцах, так это то, что любое слово они могут подтвердить делом. Для чего и пригласили на нашу встречу своих выпускниц. Мадина Шарипова выпускница 2009 года. Приехала в свое время на практику в Трисдорф из Костаная. После практического семестра из 15 человек отобрали только четверых – конкурс жесткий. После учебы два года отработала в Астане в представительстве компании СТ AGRO, реализующем немецкую агротехнику. Потом вернулась в Германию, выйдя там замуж за итальянца. И вновь ее работа связана с сельхозтехникой – работает координатором в отделе маркетинга по странам СНГ.

Сауле Шаменова – верная помощница профессора Шлау­дерера в работе с казахстанскими студентами и не только: совсем недавно первая группа казахстанских фермеров прошла двухнедельные курсы повышения квалификации в Трисдорфе.

С другим своим выпускником – директором по продажам представительства «СТ AGRO ГмбХ» в РК Нуржаном Нурмагановым устроили общение по Скайпу.

– После пяти лет учебы на экономфаке аграрного вуза мне было трудно понять, о чем говорит директор сельхозпредприятия, – вспоминал Нуржан. – А в Германии очень тесная связь с практикой: я сам доил на ферме коров, вставал в пять утра, чтобы накормить скотину. Спустя год, приехав в кокшетауское село, я уже смог понять, о чем говорит руководитель хозяйства, почему он сделал так, а не иначе.

Два года Нурмаганов отработал в вузе, теперь занимается сельхозтехникой – тоже нужное дело. Он считает, что любому руководителю сельхозформирования для дальнейшего развития хозяйства надо уметь планировать, знать, какие риски его ожидают, как правильно выбрать кредит. И в Трисдорфе эти знания дают. Только пока в основном выпускники этого вуза оседают в представительствах компаний, продающих технику, сельхозпродукцию. А когда же умелые менеджеры придут работать на землю?

– От меня будет больше пользы, если я предложу правильную технику какому-либо агрохолдингу, имеющему большие посевные площади, – считает Нуржан Нурмаганов. – Но не у всех получится заниматься продажей. И кто-то из молодых специалистов поедет на село, ведь строительный бум в городах не бесконечен. Я знаю, что руководители агрохолдингов уже ищут таких выпускников, каких готовят в Трисдорфе, и они готовы платить им за их знания.

В Трисдорфе есть планы в 2015 году на базе КазАТУ им. С. Сейфуллина открыть партнерский курс, но уже на немецком языке. И надеются, что выпускники, живущие в Астане, поддержат этот проект, привнеся в учебный процесс свой практический опыт. И еще одна новость: не так давно с Цент­ром международных программ МОН РК заключено соглашение о включении HSWT в список вузов стипендиальной программы «Болашак».



Мüβighof – ферма для практики

В завершение программы пребывания в Германии и в Баварии в частности, трисдорфцы предложили нам за­ехать на ферму Мüβighof – своеобразную учебную базу сельскохозяйственного факультета. Не один десяток магистрантов прошли здесь полугодовую практику. Нас встретили директор фермы Альберт Штребель и выпускница КазАТУ, практикантка Евгения Гоцуляк.

Ферма, кстати, многопрофильная, известна с XVI века. Есть поголовье крупного рогатого скота, лошади, свиньи. На территории мы видели пасущихся осликов, прогуливаю­щихся альпак. В теплицах и на полях выращивается около 40 видов овощных культур. Вся продукция реализуется под маркой Мüβighof в местном магазинчике. Сыр и шинка, купленные там, были съедены уже дома до единой крошки. Одно слово – вкуснятина!

Одна из главных особенностей фермы заключается в том, что с середины XIX века здесь в числе прочих работников трудятся люди с ограниченными возможностями. Движение по социализации инвалидов, инициированное церковью, поддерживается до сих пор. И в настоящее время 6 000 людей с ограниченными возможностями живут в таких общинах на территории Баварии. Это ли не яркий пример социальной ответственности бизнеса?

Кроме коровников, теплиц, складов мы посетили на ферме и музей сельскохозяйственного инвентаря и бытовой техники. Альберт Штребель, на ферме он работает уже 25 лет, долгие годы собирал по округе разные серпы, косилки, молотилки, прялки, ткацкие станки и прочее. Отремонтировал двухэтажное старое помещение и размес­тил там все собранное. В музее можно представить себе, к примеру, процесс изготовления льняной ткани, особое мес­то – это же Бавария – отведено хмелю. Мало того, несколько комнатушек отдано под импровизированное крестьянское жилище: там можно увидеть бабушкины кофемолки, утюги, керосинку, швейную машинку… Я бы назвала все это краеведческим музеем. Собственно, так оно и есть, ведь туда часто приходят с экскурсиями школьники, студенты. Хозяину не хочется, чтобы молодежь отрывалась от своих корней, ведь это сейчас Бавария знаменита свои­ми промышленными гигантами, такими как завод BMW, а еще до войны это была аграрная земля.

Молодежь в основном стремится в города, но придет время, впрочем, оно уже приходит, молодые кадры появятся в сельской глубинке. Евгения Гоцуляк и ее сверстники разных национальностей бок о бок трудятся на ферме, учась чувствовать землю, любить ее. Они не воротят носы от запаха в коровнике, не боятся испачкать руки на влажных грядках. И сколько гордости в их глазах от того, как бойко раскупают в магазине капусту, морковку, картошку, выращенные и соб­ранные их руками!

Женя, кстати, хотела бы по окончании вуза работать в сфере маркетинга сельхозпродукции, к примеру, в знаменитой «Иволге», ведь родом она с Кос­танайщины. Так что появляется уверенность в том, что молодые кадры приедут в село.