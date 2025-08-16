Внес значительный вклад

Она требует от моряков преданности и терпения, непоколебимой воли и самоотверженности. Защищая интересы своего государства в морском пространстве, они справляются со сложными, а порой и опасными задачами, рискуя своей жизнью и здоровьем.

В честь 33-летия со дня образования Пограничной службы КНБ Республики Казахстан мы хотим рассказать о человеке, который внес значительный вклад в становление и развитие морских подразделений страны, – начальнике управления береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области капитане первого ранга Талгате Туребаеве. Более 35 лет он отдал морю и продолжает неустанно трудиться во благо Родины.

Талгат Туребаев считается одним из самых опытных и уважаемых специалистов в области морской безопасности не только в Казахстане, но и в странах Содружества. Его заслуги оценены как на государственном, так и на международном уровне. Под руководством морского офицера разработано и успешно реализовано множество морских пограничных операций, направленных на предотвращение незаконного пересечения государственной границы, борьбу с браконьерством, незаконной миграцией и другой морской трансграничной преступностью.

Грезил морем

А все началось с детской мечты, зародившейся в сердце мальчика после прочтения книг о приключениях храбрых мореплавателей. Когда пришло время выбирать профессию, парень без колебаний поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Степана Макарова во Владивостоке.

– Любовь к морю пришла ко мне через книги. Я читал все, что было в библиотеке про моряков, смотрел редкие по тем временам телепередачи. Так я стал грезить морем. Родные изначально всерьез не относились к моим намерениям, а когда поняли, что я твердо решил стать моряком, были против. Но их тоже можно понять: у нас в Шымкенте нет ни морей, ни океанов. Они говорили, зачем тебе это надо, это очень опасно и далеко. Но я не сдался, не отступился от своей мечты, и родственникам пришлось смириться с этим, – с улыбкой вспоминает морской офицер.

Юноша поступил на команд­но-инженерный факультет на специальность «гидроакустик-подводник». С первых дней курсант погрузился в мир морских наук и навигации, изучая сек­реты подводного звукового пространства и применения гидроакустических систем на военных кораблях.

По словам Талгата Туребаева, учеба в военном училище была интересной и насыщенной. Здесь он многое узнал о современной военной технике, стоящей на вооружении флота, как она работает, ее технических характеристиках.

За пять лет учебы курсант совершил дальние походы в Японское, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, Индийский и Тихий океаны. На военных кораблях (подводных лодках) различных классов заходил в порты городов Камрани (Вьетнам), Бомбея (Индия), Сингапура и Хоккайдо (Япония). Увидел красоты этих удивительных стран, познакомился с обычаями и традициями народов Востока и – самое главное – понял, что дипломатия и умение находить общий язык с представителями других культур являются неотъем­лемой частью военно-морской службы.

После училища молодой офицер был направлен для прохож­дения службы в Краснознаменный Черноморский флот на должность командира гидроакустической группы большого противолодочного корабля «Азов». За время службы на «Азове» зарекомендовал себя с положительной стороны и завоевал уважение со стороны командования корабля и флота.

С первых дней службы Талгат Туребаев проявил себя как лидер и настоящий профессионал. Он был одним из первых среди молодых лейтенантов, кто успешно сдал зачет на самостоятельное управление своим отделением и несением боевой вахты на кораб­ле. Под его руководством гидроакустическая группа выполняла важные задачи, связанные с обнаружением и отслеживанием подводных объектов, обеспечивая эффективную защиту кораб­ля от внезапного нападения.

– БПК «Азов» был мощным боевым судном. На нем мы совершали дальние боевые походы как в акватории Черного моря, так и в Атлантический океан. Только экипаж корабля составлял свыше 400 человек. На «Азове» я получил неоценимый практический опыт, который впоследствии применил при становлении наших морских подразделений, – вспоминает офицер.

Флагманский специалист

В 1997 году капитан первого ранга Талгат Туребаев по приглашению первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова перевелся с Краснознаменного Черноморского флота в Военно-морские силы Казахстана на должность флагманского специалиста радиотехнической службы штаба. В его обязанности входило планирование и организация повседневной службы корабельного и катерного состава, организация связи между войсковой частью и штабом военно-морской базы.

После года службы офицер был назначен командиром патрульного катера проекта 105 «Бастон» водоизмещением четыре тонны, а затем на малый сторожевой корабль проекта 201 (водоизмещение 40 тонн).

– В 1999 году в Актау при регио­нальном управлении «Батыс» на базе Военно-морской базы Мин­обороны была образована Морская пограничная дивизия Пограничной службы КНБ, сос­тоящая из трех дивизионов береговой ­охраны. С тех пор Военно-морские силы и пограничные морские под­разделения были разделены на два самостоятельных ведомства со своими специфическими задачами, – делится Талгат Туребаев, прошедший путь от заместителя командира дивизиона до заместителя регио­нального управления береговой охраны.

В 2007 году за успехи в службе его направили на учебу в Военно-морскую академию Санкт-Петербурга, которую спустя два года он с отличием окончил. Талгат Туребаев неоднократно был награжден ведомственными, государственными и международными наградами.

Знают цену

каждой капли

В 2023 году наш герой принял участие в создании кинокартины «По синим волнам» в качестве военного консультанта. Художест­венный телесериал стал первым в Казахстане, посвященным дея­тельности береговой охраны. Впервые на отечественном телевидении зрителям показали будни и службу морских пограничников, в частности, охрану государственной границы на Кас­пийском море, предупреж­дение незаконной деятельности браконьеров и пресечение активности криминальных элементов на море и на берегу.

Однажды, вернувшись из дальнего похода, Талгат Смадиярович с экипажем посетил местный краеведческий музей, где познакомился с будущей супругой. За четверть века семейной жизни у пары родились три прекрасные дочери. Семья для офицера, по его собственному признанию, является главной поддержкой в нелегкой службе.

Талгат Туребаев считает, что море может быть поистине возлюблено только моряками, ибо только они знают истинную цену каждой его капли. Море учит быть настоящими мужчинами, людьми слова. Когда они клянутся охранять морские границы своей страны, они клянутся и самому морю, находясь на грани двух стихий – суши и воды.

В свою очередь, мы гордимся­ капитаном первого ранга ­Талгатом Туребаевым и верим, что его преданность и усердие будут и дальше служить примером для всех моряков, а его опыт и знания сделают пограничные морские силы страны еще более сильными и современными, технологичными и инновацион­ными.