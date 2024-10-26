На Хоргосе пресекли контрабанду дериватов диких животных – КНБ

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

17 октября на международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» департаментом ПС КНБ по области Жетісу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки.

По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.