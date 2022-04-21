Колонка обозревателей
На «игле субсидий»
Асет Калымов

На днях, работая над одним проблемным материалом, вспомнил, как в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике ситуацию с начислением государственных субсидий в сельском хозяйстве.

Сообщив, что, согласно данным официальной статистики, за последние пять лет на эти цели было выделено свыше 2 трлн тенге, Президент отметил: бюджетные средства «растворяются», единого контроля над их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта.

Тогда же Антикоррупционная служба задержала и предала суду ряд чиновников-казнокрадов, а сама тема субсидирования крестьянских хозяйств вызвала огромный резонанс в обществе. Многие эксперты заговорили о необходимости наведения порядка в одной из самых коррумпированных сфер. Фермеры жаловались, что не могут получить субсидии из-за сложного оформления документов, чрезмерной бюрократии, приводящей к возникновению коррупционных рисков…

Но, как водится, у каждой медали есть две стороны. Так, недавно в редакцию «Казахстанской правды» обратились представители одного из крупных животноводческих хозяйств с жалобой на то, что их якобы обделили в ходе очередной процедуры распределения государственных субсидий. Дескать, бюджетные средства ушли к их конкурентам, а они остались с носом.

Я незамедлительно выехал в село, жители которого обрисовали мне удручающую картину. По их словам, каждый год они получают субсидии от государства на развитие племенной базы. Однако нынче, лишившись господдержки, животноводы будут вынуждены сократить поголовье, и вообще хозяйство оказалось теперь на грани полного разорения.

В беседе со мной ходатаи выразили глубокое возмущение тем, как несправедливо с ними поступили организаторы процесса субсидирования из областного управления сельского хозяйства. Как выяснилось, у фермеров накопились долги за корма. Кроме того, им нужно было срочно закупать вакцины для обработки животных, а средств катастрофически не хватает.

Я обратился за комментарием в областное управление сельского хозяйства. И тут меня ждало сильное удивление, если не сказать, шок! С недоумением выслушав мои вопросы, чиновник заявил, что меня, мягко говоря, ввели в заблуждение. Оказывается, согласно официальным данным, авторы жалобы с начала текущего года уже получили субсидии от государства по двум (!) поданным ими заявкам.

Еще две их заявки, как сообщил представитель акимата, находятся в резерве, то есть, в листе ожидания. При выделении из казны дополнительных денег эти запросы фермеров будут удовлетворены в приоритетном порядке.

Как заверил мой собеседник, ни разу не было такого, чтобы заявки племенных хозяйств остались без финансирования. Более того, процедура распределения субсидий проводится прозрачно на онлайн-портале, перед этим аграриев оповещают посредством информационной системы.

Еще больше я был удивлен, узнав, какую громадную сумму господдержки получили жалобщики в прошлом году. Чиновник выразил свое субъективное мнение: мол, эти животноводы сидят «на игле субсидий». Нынче произо­шла небольшая задержка с открытием портала, и они тут же подняли шум. Хотя ни одна их заявка не «сгорела», и фермеры получат причитающиеся им деньги.

Ознакомившись с комментарием акимата, аграрии слезно попросили меня не публиковать данный материал, поскольку не хотят, дескать, портить отношения с чиновниками. Что ж, конкретику не привожу, но пребываю, однако, в недоумении: зачем было затевать разборки, тратить на это мое и свое время, когда катаешься как сыр в масле, и никакое банкротство тебе не грозит?

Популярное

Все
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Новое Послание Токаева на долгие годы намечает ориентиры для Казахстана
В мае этого года первому казахскому военному летчику Жакыпбеку Малдыбаеву исполнилось бы 115 лет
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Казахстанское общество должно стать более думающим и ответственным – эксперт
Казахстанский бизнес готов помогать государству в переходе экономики на качественно новый уровень
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Мировые организации помогают Афганистану не допустить массового голода
​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!
Местное самоуправление должно научить казахстанцев демократии
Чиновники Мангистау гордятся темпами строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях
Число преступлений на почве ненависти бьет рекорды в Нью-Йорке
​​​​​​​Строят на землях, проданных вчера
И у нас бывают чудеса
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила первый день чемпионата Азии с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой медалями
​​​​​​​Летчик с берегов Черного Иртыша
​​​​​​​Превратили набережную в базар
​​​​​​​Каждый – герой и победитель
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Колонка обозревателей
Прощаемся смеясь
Колонка обозревателей
Любовь и чипсы
Колонка обозревателей
Шесть соток счастья
Колонка обозревателей
Ұят емес – не стыдно!
April
2022
March
2022
February
2022
January
2022
December
2021
November
2021
October
2021
September
2021
August
2021
July
2021
June
2021
May
2021
April
2021
March
2021
February
2021
January
2021