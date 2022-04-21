На «игле субсидий»

На днях, работая над одним проблемным материалом, вспомнил, как в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике ситуацию с начислением государственных субсидий в сельском хозяйстве.

Сообщив, что, согласно данным официальной статистики, за последние пять лет на эти цели было выделено свыше 2 трлн тенге, Президент отметил: бюджетные средства «растворяются», единого контроля над их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта.

Тогда же Антикоррупционная служба задержала и предала суду ряд чиновников-казнокрадов, а сама тема субсидирования крестьянских хозяйств вызвала огромный резонанс в обществе. Многие эксперты заговорили о необходимости наведения порядка в одной из самых коррумпированных сфер. Фермеры жаловались, что не могут получить субсидии из-за сложного оформления документов, чрезмерной бюрократии, приводящей к возникновению коррупционных рисков…

Но, как водится, у каждой медали есть две стороны. Так, недавно в редакцию «Казахстанской правды» обратились представители одного из крупных животноводческих хозяйств с жалобой на то, что их якобы обделили в ходе очередной процедуры распределения государственных субсидий. Дескать, бюджетные средства ушли к их конкурентам, а они остались с носом.

Я незамедлительно выехал в село, жители которого обрисовали мне удручающую картину. По их словам, каждый год они получают субсидии от государства на развитие племенной базы. Однако нынче, лишившись господдержки, животноводы будут вынуждены сократить поголовье, и вообще хозяйство оказалось теперь на грани полного разорения.

В беседе со мной ходатаи выразили глубокое возмущение тем, как несправедливо с ними поступили организаторы процесса субсидирования из областного управления сельского хозяйства. Как выяснилось, у фермеров накопились долги за корма. Кроме того, им нужно было срочно закупать вакцины для обработки животных, а средств катастрофически не хватает.

Я обратился за комментарием в областное управление сельского хозяйства. И тут меня ждало сильное удивление, если не сказать, шок! С недоумением выслушав мои вопросы, чиновник заявил, что меня, мягко говоря, ввели в заблуждение. Оказывается, согласно официальным данным, авторы жалобы с начала текущего года уже получили субсидии от государства по двум (!) поданным ими заявкам.

Еще две их заявки, как сообщил представитель акимата, находятся в резерве, то есть, в листе ожидания. При выделении из казны дополнительных денег эти запросы фермеров будут удовлетворены в приоритетном порядке.

Как заверил мой собеседник, ни разу не было такого, чтобы заявки племенных хозяйств остались без финансирования. Более того, процедура распределения субсидий проводится прозрачно на онлайн-портале, перед этим аграриев оповещают посредством информационной системы.

Еще больше я был удивлен, узнав, какую громадную сумму господдержки получили жалобщики в прошлом году. Чиновник выразил свое субъективное мнение: мол, эти животноводы сидят «на игле субсидий». Нынче произо­шла небольшая задержка с открытием портала, и они тут же подняли шум. Хотя ни одна их заявка не «сгорела», и фермеры получат причитающиеся им деньги.

Ознакомившись с комментарием акимата, аграрии слезно попросили меня не публиковать данный материал, поскольку не хотят, дескать, портить отношения с чиновниками. Что ж, конкретику не привожу, но пребываю, однако, в недоумении: зачем было затевать разборки, тратить на это мое и свое время, когда катаешься как сыр в масле, и никакое банкротство тебе не грозит?