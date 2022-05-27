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Общество
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь

Государственный секретарь РК Ерлан Карин прокомментировал случай с флагом республики на концерте в Алматы. Он назвал такое поведение недопустимым, сообщает Kazpravda.kz.

"Произошедшее во время концерта в Алматы бурно обсуждают в обществе. Насколько известно, концерт был организован ТОО "NS Group". Необходимо внимательно изучить действия гражданина с прозвищем Шиза в отношении Государственного флага и определить детали инцидента. Думаю, это произошло из-за употребления алкоголя на концерте. Молодежь должна извлечь уроки из этого случая и освоить элементарные правила культуры и этикета. Кроме того, организаторы таких масштабных мероприятий должны также нести ответственность за происходящее. При организации и проведении концерта нельзя допускать употребление алкоголя, также необходимо заранее предотвращать подобные инциденты. Нужно помнить всегда и везде об уважении Государственного флага - символа нашей государственности и Независимости. Мы не должны позволять неуважительного и оскорбительного отношения к госсимволам нашей страны. Попытки и поведение, оскорбляющие наш флаг или иную символику страны, будут влечь за собой ответственность по нормативно-правовым актам. Закон общий для всех", - высказался Ерлан Карин на своей странице в Facebook (публикация переведена с казахского языка - прим. Kazpravda.kz.).

Напомним, казахстанцев возмутил поступок рэпера Shiza, который на совместном концерте с группой "Ирина Кайратовна" в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обернул вокруг руки государственный флаг и выругался. При этом коллеги по сцене не остановили рэпера, а лишь посмеялись.

После публикации Ерлана Карина касательно инцидента, солист "Ирины Кайратовны" Азамат Маркленов записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

"Мы очень сильно извиняемся и раскаиваемся, мы вынесли большой урок из случившегося", – сказал музыкант.

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