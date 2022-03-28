Глава управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Бахытжан Амирханов на брифинге в ведомстве рассказал о борьбе с наркопреступностью в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Для выявления в интернете сделок с наркотиками и отслеживания преступников внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокирования в Министерство информации и общественного развития ссылки на такие интернет-ресурсы. С начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 Telegram-каналов», – сказал Бахытжан Амирханов.

Зачастую, по его данным, наркодельцы путем использования интернет-ресурсов создают объявления о вакансиях и предложениях работы.

«Налажено взаимодействие с наиболее популярными платформами, как OLX Group, благодаря которому в текущем году удалено более 50 объявлений, через которые под видом предложений курьерской работы нанимали закладчиков наркотиков. Аналогичная работа проводится с казахстанским администратором сервера Telegram, где уже выявлено 440 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков», – подчеркнул спикер.

В Министерстве внутренних дел призывали казахстанцев быть бдительными и не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы.

«Такие «наниматели» сразу говорят, что работа незаконна и привлекают будущих работников высоким заработком и возможностью в любой момент выйти из «выгодного» бизнеса. Зачастую именно закладчики и наркокурьеры задерживаются полицией и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы», – заявил Амирханов.

В целом, за два месяца органы внутренних дел выявили 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 хранения в особо крупном размере. Ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейские изъяли 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны и свыше 6 кг синтетики. По сегодняшний же день изъято 40 кг «синтетики».