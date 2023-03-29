На каких законах акцентировал внимание депутатов Касым-Жомарт Токаев

Энергетика, бюджетное планирование, наука и возврат незаконно выведенных активов должны стать приоритетными для Парламента.

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Выступая перед депутатами на первой сессии Парламента РК VIII созыва, Касым-Жомарт Токаев перечислил ряд законопроектов, которые требуют оперативного рассмотрения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Выступая в Парламенте, президент Казахстана рассказал о планах сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны.

В первую очередь Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость вернуть государству незаконно выведенные активы.

Соответствующий законопроект, по его словам, подготовлен Правительством и Генпрокуратурой.

«Эти средства – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны», – пояснил он.

Президент попросил Парламент принять этот закон в ближайшее время.

Также Токаев сфокусировал внимание депутатов на проекте нового Бюджетного кодекса в текущем году.

«Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней.

Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.

Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в Парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов», – отметил президент.

Глава государства также отметил важность внедрения научных разработок в производство. С целью комплексного развития науки депутатов также попросили уделить особое внимание соответствующему законопроекту.

Президент напомнил про ряд ЧП в регионах в текущем отопительном сезоне.

«Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников», – рассказал Токаев.

Он отметил, что в настоящее время в Мажилисе, находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики, которые требуют оперативного рассмотрения.

«Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее», – сказал Токаев.

Глава государства предложил также принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

«В нем необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года», – подытожил он.