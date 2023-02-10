На какую помощь могут рассчитывать попавшие в ЧС за рубежом казахстанцы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, на какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в чрезвычайную ситуацию за рубежом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Им (попавшим в ЧС – прим. ред.) в первую очередь необходимо обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в этой стране. Рассматривается характер ЧС. Если он глобально масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место либо в обеспечении билетами на транспорт», – разъяснил на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

По его словам, это связано с тем, что во время ЧС создается коллапс, и многие не могут элементарно купить билеты даже за свой счет.

Кроме того, добавил он, в случае если гостиницы переполнены, дипломаты обеспечивают проживание для казахстанцев, попавших в ЧС за рубежом.

«Разного рода помощь. Некоторым необходима просто психологическая помощь. То, что представитель государства приезжает, помогает, многим это вселяет дух и бодрость. Даже такую помощь мы оказываем», – обозначил спикер.