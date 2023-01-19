На кортах Австралии

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Дмитрий Норкин

Казахстанские теннисистки продолжают победное шествие
на Australian Оpen.

Казахстанка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) в первом раунде Открытого чемпионата Австралии сломила сопротивление представительницы Румынии Соран Кырстя (42-я ракетка мира), выиграв с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час и 53 минуты.

Стоит отметить, что при счете 6:2, 2:1 в пользу румынки игра была прервана из-за дож­дя и возобновилась лишь два часа спустя. В следующем круге казах­станка встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).

Напомним, что первой из наших спортсменов в следующий круг на этом турнире вышла первая ракетка страны Елена Рыбакина, которая обыграла итальянку Элизабет Кочаретто со счетом 7:5, 6:3. При этом, как оказалось, Лена исполнила самую быструю подачу на Открытом чемпионате Австралии, отправив мяч сопернице со скоростью 195 км в час. Это лучший показатель на турнире на данный момент. Следую­щий матч Рыбакина проведет с представительницей Словении Каей Юван.

А вот кому не повезло из наших теннисистов, так это первой ракетке страны среди мужчин Александру Бублику (он сейчас в мировом рейтинге располагается на 36-м месте), который завершил выступление в одиночном разряде. В первом круге турнира наш спорт­смен в тяжелейшем пятисетовом противостоянии уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине (32-я ракетка мира) со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 6:3, 4:6, 3:6. Матч продолжался целых 3 часа и 16 минут. Самое обидное, что казахстанец выполнил за игру 20 эйсов (прямых подач навылет), но и они не помогли ему пройти во второй круг Australian Open.

Кстати, для тех, кто не знает, заметим, что австралийский мэйджор (турнир) приносит ­огромную выгоду организаторам, которые в этом году в очередной раз подняли призовой фонд, ­составивший теперь целых 52 млн долларов.

Это второй показатель среди всех турниров Большого шлема после Открытого чемпио­ната США (US Open). Сегодня спортивно-развлекательный комплекс, где проходят поединки, разросся до проектной мощности в 900 тыс. зрителей. А ведь когда-то (ровно 100 лет назад) играть в Австралии начинали на корте, возведенном в зоопарке (!).

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