На ковре-самолете, мимо радуги…

Экспонаты, представленные в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, уникальны и поз­воляют посетителям окунуться в мир волшебства и фантазии. Здесь можно увидеть гобелены, тускиизы, разноцвет­ную кошму с причудливыми и традиционными узорами. Помимо ретро-экземпляров, созданных мастерами старой школы, тут есть произведения с использованием современных и традиционных материалов буквально в 3D, как работы Куттыбека Жакыпа или сюрреалистичные проекты Алибая Бапанова.

– Традиционно ковры имели большую функциональную значимость. И конечно, они красивы, навыки их соз­дания передавались по наследству от поколения к поколению, – рассказывает куратор выставки, руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана в ГМИ им. А. Кастеева Наталия Баженова. – Что касается гобелена, то это, скорее, уже более современная форма, и его предназначение больше декоративное – для украшения в качестве дизайнерского элемента, предмета искусства.

В основном гобелены ранних лет – это сюжетные работы, и они, конечно, отвечали своему времени. В Казахстан этот вид прикладного искусства пришел уже после революции, и в основном сюжетная линия тех лет посвящена соцреализму: воспевался труд, красота человеческих взаимоотношений, материнство. Современные художники, наоборот, больше обращаются к архаике, к нашему прошлому, к каким-то легендам, сказаниям, сказкам, к героическому эпосу. И все это трансформируется через сознание художника, его восприятие мира. Интересная деталь в технологии. Раньше художники использовали ковровую нить, она такая суровая, и мы видим, как на масштабных произведениях это действительно замечательно смотрится. Сейчас художники перешли на более тонкую работу. Это уже практически шпалерное ткачество, – объясняет искусствовед.

Отдельно хочется остановиться на работах, созданных при артели «Ковровщица», которая была открыта в 1937 году, в ней же находилась первая мастерская гобелена. Мастерская просуществовала 11 лет, а уже позже на ее основе была соз­дана Алматинская ковровая фабрика. Работа «Пляшущие девушки», выполненная в артели, отражает не только национальный колорит, выраженный в узорах и тщательно изображенных элемен­тах традиционной одежды, но и передает настроение авторов, создающих произведения не только выдающиеся по красоте, но и по выражению характеров и духа, присущего тому времени.

Следующий этап развития казахстан­ской школы гобелена относится к первой половине 1970-х годов и связан с творчеством художников, получивших специальное образование по текстилю. В этот период значительное влияние на развитие гобелена оказала живопись. В гобелене, как в живописной картине, решаются сложные пространственные и колористические задачи, создаются многофигурные, тематические, а позднее и абстрактные композиции.

Большой вклад в развитие гобелена внес Курасбек Тыныбеков (1947–1980). Монументальные произведений автора «Легенда гор и степей» (1979), «Байконур» (1980) композиционно и ритмически созвучны с образами традиционного народного прикладного искусства, они излучают мощную положительную энергетику.

Батима Заурбекова – заслуженный дея­тель культуры РК, лауреат Государственной премии им. Чокана Валиханова, часто создает женские образы как символ гармонии, чистоты и одухотворенности (гобелен «Простор», 1975). Художница видит проявления прекрасного во всем: в жизни окружающих ее людей, в образах природы, в предметном мире. Отличительная черта художественной манеры – организация пространства волнообразными цветовыми модулями, соединение линейных и живописных приемов в проработке форм.

Лауреат Государственной премии Казахской ССР Ирина Ярема приехала в Алма-Ату в 1968 году. Художница использовала новые технологические приемы фактурного ткачества. Одна из первых стала создавать композиции на тему древних петроглифов Казахстана. Достойна особого внимания работа Зейнелхана Мухаметжана. Мастер на традиционный тускииз нанес образ Коркыта-ата.

Алибай и Сауле Бапановы – заслуженные деятели культуры РК, признанные и ведущие мастера декоративно-прикладного искусства, участники многих международных выставок, семинаров и фестивалей. В своих станковых гобеленах и панно из войлока сочетают принципы живописных и графических композиций, декоративность и контрастность цветовых соотношений, используют поделочные камни, экспериментируют с новыми техниками и материалами.

Раушан Базарбаева тоже постоянный участник различных выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства. Ее гобелен «Древо жизни» выполнен по мотивам сакской мифологии, символизирует универсальную модель мира. Изображения птиц, сидящих на ветвях священного дерева, олицетворяют души мифологических персонажей.