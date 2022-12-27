На миллионы тенге обманули казахстанцев, пообещав им хорошую работу в Турции

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Сотни казахстанцев оказались обманутыми на миллионы тенге, поверив в обещания о высокооплачиваемой работе в Турции. Представители якобы рекрутинговой компании собрали у желающих по 70 тыс. тенге и исчезли, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Люди, лишившиеся денег и оставшиеся без работы, требуют найти и наказать мошенников. Им ничего не остаётся кроме как просто стучать в дверь пустого офиса. Ещё несколько дней тут кипела бурная деятельность, людям обещали трудоустройство за рубежом. Предложение было заманчивым - работа на атомной электростанции, да ещё с зарплатой в 700 тыс. тенге. Услуга при этом стоила всего 71 тыс. тенге.

"О том, что открылась эта фирма, я узнал от знакомых. Приходил сюда несколько раз, спрашивал: не обманете ли вы меня? Естественно, мне отвечали, что не обманут. Я поверил, ещё и друзей привёл. Все мы заплатили по 70 с лишним тысяч тенге", - рассказал житель Шымкента Мурат Абсадыков.

Компания вела активную рекламу в социальных сетях, поэтому среди тех, кто поверил интересному предложению, не только жители Шымкента, но и Кызылорды, Актау и Актобе.

"У меня маленькая зарплата, поэтому я решил поработать в Турции, но оказался обманут. Таких, как я, больше двух тысяч человек по всей стране. Мы хотим, чтобы нам компенсировали ущерб", - говорит житель Кызылорды Бекболат Сауапов.

Единственная надежда пострадавших на правоохранительные органы. Они уже написали заявление в полицию.

"По факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество", - прокомментировал заместитель начальника районного ОП Жанибек Турлыбаев.

Под коллективным заявлением подписались больше 60 человек. Главное их требование - найти и привлечь представителей фирмы к ответственности.