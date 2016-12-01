​На «Мисс мира» – с домброй

Свои музыкальные и танцевальные способности она продемонстрирует в конкурсе талантов – неотъемлемой части грандиозного шоу красоты, в котором его участницы представляют миру своеобразие культуры своих стран. Примечательно, что на этом конкурсе домбра зазвучит впервые. И выступление нашей 18-летней соотечественницы из Актау увидят миллионы зрителей почти всех стран мира.

Как рассказала Алия, она с детства любит звуки этого национального инструмента и всегда мечтала научиться играть на нем. Сейчас девушка активно репетирует свой номер с хореографами и музыкантами. Часть подготовки проходит в Алматы, часть – в Актау. Уже прошла официальная фотосессия для конкурса, отснята визитная карточка. В видеоролике будут показаны красивейшие ландшафты и пейзажи Мангистауской области. Наряд для конкурса талантов готовит дизайнер из Актау Гаухар Амирова. Финал конкурса «Мисс мира-2016» пройдет 18 декабря в Вашингтоне. Но уже 25 нояб­ря красавицы со всего мира съедутся в столицу США, где их ожидают усиленная подготовка, фотосессии, участие в благотворительных акциях и спортивных мероприятиях.