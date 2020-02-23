На музыкальные встречи в "високосный день" приглашает театр "Астана Опера".

На сцене камерного зала театра "Астана Опера" состоится 29 февраля концерт "Музыкальные встречи", в котором примут участие молодые талантливые артисты из Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба театра
, на сцену выйдут учащиеся выпускного класса одного из самых знаменитых творческих учебных заведений в мире, лауреаты престижных международных конкурсов.
"Мы поддерживаем молодые таланты, давая им возможность выступать в одном из самых лучших залов Казахстана – очень красивом камерном зале "Астана Опера", получившем широкое признание благодаря своей великолепной акустике. Юные инструменталисты, которые примут участие в этом концерте, – новое поколение артистов. Эти одаренные, интеллектуальные ребята, уже состоявшиеся творческие личности, стоят на пороге своего музыкального пути. Программа вечера будет интересна для любителей искусства, так как прозвучат истинные шедевры мировой классики. Возможно, зрители откроют для себя новые имена и станут настоящими поклонниками их творчества", – отметила руководитель камерного зала, музыковед Маржан Жакенова.
В концерте примут участие Алия Асанова, Беата Прохорова, Софья Меньшикова (фортепиано), Аблай Нурлыбек, Далила Азимова (скрипки), Рута Вайткуте (флейта), Федор Вишневский (кларнет). Инициатор проекта – лауреат V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов "Astana Piano Passion" Алия Асанова.
В первом отделении концерта прозвучат яркие классические произведения: "Павана" для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано Г. Форе, Соната для фортепиано № 2 соль-диез минор (Соната-фантазия) А. Скрябина, "Романс" из цикла "Две пьесы" для скрипки и фортепиано С. Рахманинова, Пять пьес для двух скрипок и фортепиано Д. Шостаковича, Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано ля минор К. Сен-Санса, Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе "Кармен" Ф. Ваксмана. Во второй половине вечера будут исполнены: Соната для флейты и фортепиано ля мажор С. Франка, Ноктюрн и тарантелла для скрипки и фортепиано К. Шимановского, Маленькая пьеса для кларнета и фортепиано К. Дебюсси, Соната для фортепиано Б. Бартока.