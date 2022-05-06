На нашествие змей жалуются жители Шымкента

Шымкентцы стали чаще находить в своих домах змей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Только в прошлом году в доме Алмаза Жандаулетова змей вылавливали трижды. Мужчина говорит, чаще всего они заползают под сундуки и редко выползают наружу. Так и сегодня, увидев длинный змеиный хвост, мужчина вызвал спасателей. Хотя в его доме к пресмыкающимся уже, кажется, привыкли.

«Мы уже привыкли к ним, но у меня дети, те, кто заползали, были неядовитыми, но у них ведь тоже зубы есть. Если ребенка укусит, хоть и неядовитая, но больно будет. В нашем районе вообще много змей», — говорит Алмаз Жандаулетов, житель Шымкента.

Змее удалось уползти до приезда спасателей. В этом году специалистам пришлось выезжать на вызовы 12 раз — почти в два раза чаще, чем годом ранее. В большинстве случаев, змей удалось изловить, их затем выпускают подальше от населенных пунктов.

Больше всего ползающих поймали в мае, только за первые 5 дней спасатели отловили 9 змей. Чаще всего вызовы поступают от жителей частных домов. Пока едет отряд специалистов, нужно следовать ряду правил.

«Если нашли змею, не находиться рядом, не переживать и потом сразу вызывать спасателей, не дразнить и отходить от змеи, чтобы не укусила», — предупреждает руководитель оперативно-спасательного отряда Орынбасар Туртбаев.

В этом году пострадавшие от змеиных укусов к врачам в Шымкенте не обращались. Да и за последние два года случаев стало в разы меньше. Врачи связывают это с карантинными ограничениями и ожидают в этом году наплыва — люди массово едут на природу.

Медики говорят, на месте укуса сразу появляется болезненность, отек, может начаться лихорадка. Даже если этих симптомов нет, все равно нужно обратиться к врачу.

«Если не обратиться вовремя, если ходить долго, если другие заболевания у него есть, сахарный диабет, это усугубляет течение заболевания, загноиться может, и дальше пошло-поехало, до ампутации», — объясняет заведующий токсикологическим отделением Асылхан Менбосынов.

Чаще всего шымкентцев кусают гадюки, их укус ядовитый. Самый пик змеиной активности начинается в мае и продолжается до конца лета.

При выезде на природу специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду и обувь, не лезть в высокую траву и не поднимать камни, громко говорить, чтобы отпугнуть пресмыкающихся, и быть внимательными.