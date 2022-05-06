Скриншот с видео
Общество , Видеогалерея
На нашествие змей жалуются жители Шымкента

Шымкентцы стали чаще находить в своих домах змей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Только в прошлом году в доме Алмаза Жандаулетова змей вылавливали трижды. Мужчина говорит, чаще всего они заползают под сундуки и редко выползают наружу. Так и сегодня, увидев длинный змеиный хвост, мужчина вызвал спасателей. Хотя в его доме к пресмыкающимся уже, кажется, привыкли.

«Мы уже привыкли к ним, но у меня дети, те, кто заползали, были неядовитыми, но у них ведь тоже зубы есть. Если ребенка укусит, хоть и неядовитая, но больно будет. В нашем районе вообще много змей», — говорит Алмаз Жандаулетов, житель Шымкента.

Змее удалось уползти до приезда спасателей. В этом году специалистам пришлось выезжать на вызовы 12 раз — почти в два раза чаще, чем годом ранее. В большинстве случаев, змей удалось изловить, их затем выпускают подальше от населенных пунктов.

Больше всего ползающих поймали в мае, только за первые 5 дней спасатели отловили 9 змей. Чаще всего вызовы поступают от жителей частных домов. Пока едет отряд специалистов, нужно следовать ряду правил.

«Если нашли змею, не находиться рядом, не переживать и потом сразу вызывать спасателей, не дразнить и отходить от змеи, чтобы не укусила», — предупреждает руководитель оперативно-спасательного отряда Орынбасар Туртбаев.

В этом году пострадавшие от змеиных укусов к врачам в Шымкенте не обращались. Да и за последние два года случаев стало в разы меньше. Врачи связывают это с карантинными ограничениями и ожидают в этом году наплыва — люди массово едут на природу.

Медики говорят, на месте укуса сразу появляется болезненность, отек, может начаться лихорадка. Даже если этих симптомов нет, все равно нужно обратиться к врачу.

«Если не обратиться вовремя, если ходить долго, если другие заболевания у него есть, сахарный диабет, это усугубляет течение заболевания, загноиться может, и дальше пошло-поехало, до ампутации», — объясняет заведующий токсикологическим отделением Асылхан Менбосынов.

Чаще всего шымкентцев кусают гадюки, их укус ядовитый. Самый пик змеиной активности начинается в мае и продолжается до конца лета.

При выезде на природу специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду и обувь, не лезть в высокую траву и не поднимать камни, громко говорить, чтобы отпугнуть пресмыкающихся, и быть внимательными.

 

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Полеты во сне и наяву
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Как будет проходить референдум в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Политика , Общество
В каком случае референдум признают состоявшимся, рассказали…
Общество
Какой бюллетень будет признан недействительным на референду…
Общество
Токаев обратился к участникам международной конференции в Т…
Транспорт , Общество
На выполнение полетов в аэропорту Шымкента влияют построенн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]