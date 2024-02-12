На новой ледовой площадке Статьи 12 февраля 2024 г. 0:00 1 Николай Жоров В Центре олимпийской подготовки «Алматы» проходит первый тур 24-го чемпионата Республики Казахстан по керлингу. фото Юрия Беккера Первенство организовано на новой ледовой площадке, где можно проводить соревнования в любое время года. Но керлингисты здесь лишь временные гости, ведь в конце февраля арена переходит к хоккеистам до сентября. Ранее казахстанские керлингисты почти два года были в полной зависимости от погоды и капризов южной зимы. Игры шли с оглядкой на градусник, на площадках, не имеющих морозильной аппаратуры, где сложно соблюдать технические требования к качеству льда. Зато сейчас прибывшие из столицы и областей республики десять команд стараются по полной использовать ледовые дорожки для тренировок и игр чемпионата и Кубка РК. Игры проводятся по четырем дисциплинам: среди мужчин, женщин, смешанных пар, смешанных команд. Участвуют 172 спортсмена и 35 членов судейской коллегии. По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды страны для участия в международных соревнованиях по керлингу. Отметим, что в январе наши керлингисты приняли участие в Зимних юношеских Олимпийских играх в Республике Корея. До медального пьедестала они пока не дошли, но при этом достойно представляют нашу страну на мировой арене. Отметим, что Казахстан признан одним из центров по развитию керлинга и здесь уже проходил ряд крупных международных состязаний. В рамках нынешних республиканских турниров также состоятся мастер-классы, лекции, семинары, курсы повышения квалификации. Напомним, что керлинг – игра, зародившаяся пять веков назад в Шотландии, уже с XVII века приобрела современные стандарты и очертания. Спортивную игру включили в 1998 году в олимпийскую программу. В Казахстане керлинг развивается в 14 регионах, открыты специальные отделения в ДЮСШ, что уже приводит к хорошим результатам наших спортсменов. #Спорт #чемпионат #керлинг