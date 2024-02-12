Первенство организовано на новой ледовой площадке, где можно проводить соревнования в любое время года. Но керлингисты здесь лишь временные гости, ведь в конце февраля арена переходит к хоккеистам до сентября.

Ранее казахстанские керлингисты почти два года были в полной зависимости от погоды и капризов южной зимы. Игры шли с оглядкой на градусник, на площадках, не имеющих морозильной аппаратуры, где сложно соблюдать технические требования к качеству льда. Зато сейчас прибывшие из столицы и областей республики десять команд стараются по полной использовать ледовые дорожки для тренировок и игр чемпионата и Кубка РК.

Игры проводятся по четырем дисциплинам: среди мужчин, женщин, смешанных пар, смешанных команд. Участвуют 172 спортсмена и 35 членов судейской коллегии. По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды страны для участия в международных соревнованиях по керлингу.

Отметим, что в январе наши керлингисты приняли участие в Зимних юношеских Олимпийских играх в Республике Корея. До медального пьедестала они пока не дошли, но при этом достойно представляют нашу страну на мировой арене. Отметим, что Казахстан признан одним из центров по развитию керлинга и здесь уже проходил ряд крупных международных состязаний.

В рамках нынешних респуб­ликанских турниров также состоятся мастер-классы, лекции, семинары, курсы повышения квалификации.

Напомним, что керлинг – игра, зародившаяся пять веков назад в Шотландии, уже с XVII века приобрела современные стандарты и очертания. Спортивную игру включили в 1998 году в олимпийскую программу. В Казах­стане керлинг развивается в 14 регионах, открыты специальные отделения в ДЮСШ, что уже приводит к хорошим результатам наших спортсменов.