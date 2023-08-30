«Вниз земли бесчисленные метры…» – так поэтично называется выставка картин карагандинских художников, которая проходит в городской галерее «Алтын ғасыр». Здесь представлено всего 27 полотен, но каждое из них насыщено эмоциями. Авторы готовили свою экспозицию к профессио­нальному празднику горняков – Дню шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа.

Живописцы заранее спустились в шахту, побывав на нулевом горизонте, где для них провели экскурсию по лаве. Они напитались ее атмосферой и красками, пообщались с рабочими и услышали шум добычного комбайна. Все свои эмоции художники перенесли на холсты. В их картинах преобладают черно-серые тона. Они подчеркивают и цвет угля, и темноту подземелья, и наст­роение, которое невольно охватывает человека, вынужденного по шесть часов в сутки находиться без солнечного света.

– Со мной надолго останутся впечатления от увиденного на глубине 190-этажного дома, в одной из самых опасных шахт в мире, – говорит художница Марьяна Макеева. – Нечеловеческий, тяжелейший труд в темноте, тесноте, духоте, пыли и шуме. Что во время гуманизации, цифровизации, искусственного интеллекта толкает людей туда, где шансы потерять здоровье увеличиваются многократно? Героизм или безнадега? Низкий поклон простым людям труда.

Привлекает внимание серия работ Юлии Комарницкой и Галины Коломенской под названием «На работе». Это не просто холсты с изображением шахтных стволов, выработок, террикоников и горняцких силуэтов. Можно сказать, в их создании поучаствовала сама природа. Художницы использовали смолу и уголь. Благодаря этим материалам складывается впечатление, будто картины только что вышли на-гора.

– Мой дедушка еще в 30-е годы прошлого века приехал в Караганду, где проектировал новые шахты, – рассказывает Галина Коломенская. – А папа всю жизнь проработал в горной отрасли, став полным кавалером знака «Шахтерская слава». Поэтому горняцкая тема мне близка. Но этот спуск в шахту стал первым в моей жизни и поэтому особенным.

Готовя выставку, живописцы узнали о трагедии на шахте «Казахстанская», которая унес­ла жизни пяти горняков. Они восприняли это как личное горе. Ведь именно в ту шахту художники спускались за вдохновением.