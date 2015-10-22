На подиуме – Весна и Лето Свежий выпуск 581 Марина МИХАЙЛОВА

«Мода как искусство» – таков был девиз нынешней KFW, а ее трехдневные показы в Алматы впервые про­шли сразу на двух площадках: в одном из отелей города и в Музее искусств им. А. Кастеева. Свои творения продемонстрировали 25 дизайнеров из Казахстана, Грузии, России, Украины, Узбекистана, Италии и Франции. Судя по их коллекциям, элегантная классика, одежда сложного кроя, изящная простота и утонченный минимализм – в тренде следующей весны и лета.

Fashion-смотр открыла модельер из Грузии Саломе Аманатившили, чей бренд Salle De Mode уже хорошо знаком алматинским модницам. Ее новая линия одежды выполнена в пастельных цветах из замши и кожи. Оригинальность моделям придает ручная вязка. Вообще, этот модный праздник просто изобиловал грузинской модой, ведь на KFW из этой солнечной страны приехало несколько участников. В их числе и Датуна Суликашвили, впечатлившая элегантными платьями, длинными накидками из бархата и пальто-халатами. Дебют на подиуме Kazakhstan Fashion Week состоялся у Тико Нибиеридзе. Ее коллекция «Мой город» посвящена родному Тбилиси и выделяется элементами грузинского костюма.

Оду классике воспела украинский дизайнер Снежана Горобец. На следующий теплый сезон она предлагает классические пальто пастельных оттенков, прямые широкие брюки, платья-футляры и юбки-карандаши.

– Из пальтовых тканей я решила сделать не только пальто, но и свитера, – рассказала Снежана на презентации коллекции. – Захотелось сочетать теплые пальтовые ткани с легким, например, шифоном. Получилось очень нежно и красиво. Также решила использовать достаточно яркие цвета. Комбинировать разные вещи разных цветов – это ключевой момент для модниц.

Логотип в виде переплетающихся кос – символ нового бренда российского дизайнера Натальи Гарт. Собрание ее коллекций – это вечерние платья с искусной ручной вышивкой деми-кутюр; выдержанная в едином строгом стиле, но при этом очень элегантная и женственная линия костюмов; повседневная одежда, которая представлена блузами, платьями и пальто. Дополняют образ стильные клатчи.

Гости этого фэшн-события увидели и наряды Сергея Гринько – выходца из России, который признан в Италии одним из самых перспективных молодых дизайнеров. Модницам он предлагает смело сочетать струящиеся ткани с кожей, смешивать стили и цвета. Модельер из Украины Алена Дрыгула считает, что в тренде – детская непосредственность, поэтому в ее коллекции преобладают модели ярких расцветок с «детским» рисунком. Комфортные и практичные вещи с национальным узбекским принтом для современных леди предложила Лали Фазылова из Узбекистана.

Вкусом и фантазией блеснули и оте­чественные участники KFW. Можно с уверенностью сказать: казахстанские модницы могут смело носить то, что предлагают казахстанские дизайнеры. Так, Алена Полянская предпочла многообразие красок, оттенков и создала легкие и утонченные наряды из шифона, льна, хлопка и трикотажа. Коллекцию Ларии Джакамбаевой под названием «Черное золото Востока» отличали трикотаж в золотисто-черную полоску, платья свободного кроя, брюки-шалвары, пальто-кимоно и шляпы с широкими полями. Елена Ги позиционирует свою коллекцию как одежду по особому случаю. Ее платья, блузки и юбки – такие эффектные и изысканные, что их следует надевать только на презентации или вечеринки.

Платья различного кроя: романтические из легких полупрозрачных тканей, асимметричные, двухслойные, наряды в пол презентовала Тамара Ламанкуева. Не изменяя любимому черному цвету, дизайнер сочетала его с белым и серым. Тренд Дарии Акпаровой – гармония, простота и комфорт – рубашки-трансформеры, сарафаны свободного кроя и жакеты с объемными рукавами в желтом, белом и черных цветах. Боту Бакытжан вдохновили мудрость и культура Китая. Все выполнено в стиле спорт-шик и предназначено для большого города на каждый день.

Арт-директор и постоянный участник Kazakhstan Fashion Week 2016 Алекс Чжен сделал ставку на сложный геометрический крой, Дамиля Жумабек – на классические фасоны и цвета, Мирель Марат – на топы и брюки из фетра и кожи. Праздник моды завершил показ нарядов Александра Делима – дизайнера из Франции. Поклонник американской эксцентричности и французской изысканности, Делима удивил мини-платьями из перьев и кожаными шортами, впечатлил расклешенными пальто с острыми плечами и замшевыми жилетами с вставками из кожи.

– В мире моды Kazakhstan Fashion Week уже стала заметным событием, – отмечают организаторы. – Неделя моды не только задает новые стили и тенденции в одежде, но и демонстрирует уровень развития казахстанской fashion-индустрии, открывает новые имена будущих законодателей моды и продвигает бренды отечественных дизайнеров на мировой подиум.



