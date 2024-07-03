«На повестке дня поиск новой парадигмы» – политолог о саммите ШОС

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По словам политолога, саммит может стать поворотным в судьбе Шанхайской организации сотрудничества, поскольку он впервые проходит в таком беспрецедентном масштабе.

Большое количество участников свидетельствует о серьезном уровне мероприятия, демонстрирующего растущее влияние организации на мировую политику и экономику. В столице соберутся главы государств и правительств из 16 стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сегодня в ШОС входят девять стран, в которых проживают почти половина населения планеты, а этом 45% народонаселения. На эти государства приходится примерно четверть мирового ВВП и международной торговли. Важные решения, принимаемые на этом саммите, могут повлиять на политические, экономические и экологические повестки. Когда почти половина планеты задает тренды, то они быстро получают распространение. С этой точки зрения планируется рассмотреть решение о разработке стратегии развития ШОС с 2025 по 2035 годы, которую предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также параллельно было предложено принять стратегию по объединению усилий в области борьбы с наркоторговлей. Затем одним из самых важных решений станет поиск формулы безопасности, поскольку до сих пор мир жил по правилам, выработанным на Ялтинской конференции 1945 года. Она в нынешних реалиях она однозначно полностью исчерпала свои возможности. Об этом говорит та турбулентность, которая возникает по всему миру, когда все пытаются пересмотреть сферы влияния, демонстрируют собственное недовольство и несогласие с текущими правилами игры. Очевидно, что на повестке дня стоит вопрос поиска новой парадигмы», – пояснил собеседник.

Талгат Калиев считает, что астанинский саммит можно назвать поворотным и само председательство Казахстана в ШОС, которое заканчивается на саммите, является чрезвычайно продуктивным и полезным.

«Для Казахстана проведение подобного саммита, куда приезжают около 10 тысяч участников в составе делегаций позволяет продемонстрировать возможности и авторитет казахстанской дипломатии на мировой арене. Обеспечить прибытие такого количества участников и провести саммит на высоком организационном уровне – сложная задача для любой страны, включая США, Россию, Китай. Безусловно, к саммиту будет приковано внимание мировой общественности и мировых медиа, учитывая визит иностранных гостей такого уровня как генсек ООН. Примечательно, что здесь вопрос будет подписано около 20 различного рода документов. Одним из них станет астанинская декларация», – добавил он.

Стоит отметить, что в ШОС состоят преимущественно страны Центральной Азии, Китай, Индия и Иран, в качестве наблюдателя присутствует Азербайджан, поэтому стороны обсудят вопросы транспортно-логистического сотрудничества и региональной безопасности как одного из факторов обеспечения эффективности транспортных коридоров.