​На принципах равноправного партнерства

В работе VII Форума приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, главы дипломатических миссий, делегаты региональных форумов – представители региональных и республиканских НПО, международных организаций, экспертное сообщество и СМИ.

Открывая пленарное заседание форума «Состояние и перс­пективы развития гражданского общества», Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова озвучила приветственный адрес от Главы государства делегатам форума. В нем, в частности, говорится, что в год 25-летия Независимости вся страна подводит итоги нашего казахстанского пути, а важная часть его грандиозного успеха связана с вкладом гражданского сектора.

– Гражданские форумы сформировали общенациональное движение казахстанцев, своим личным трудом, инициативами решающих важные задачи развития страны. Повышение роли гражданского общества – одна из целей Плана нации «100 конкретных шагов». Пусть ваша активная и созидательная деятельность всегда будет направлена на повышение благополучия нашего общества и укрепление независимости страны! – сказано в обращении.

О важной созидательной роли неправительственных организаций в социально-экономической и общественной жизни страны говорил заместитель Премьер-министра Имангали Тасмагамбетов. С самого начала независимости, сказал он, неправительственные организации стояли у истоков таких глобальных задач, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, восстановление Малого Арала, защита детства. Все они находили поддержку Главы государства. Сегодня уже трудно представить себе сферы вне внимания гражданской инициативы, в стране активно работает 8,5 тыс. НПО, всего зарегистрировано более 18 тыс. общественных организаций.

– Мы рассматриваем НПО как сообщество единомышленников, чья энергия и способности выступают катализатором позитивных изменений в стране, – отметил вице-премьер и привел в пример такие общественные фонды, как «Самрук» из Кызыл­ординской области (проект по адаптации лиц, подвергшихся домашнему насилию), Фонд диа­бетического просвещения РК, возглавляемый Натальей Тукалевской, в котором уже помогли тысячам людей, страдающих от диабета.

И. Тасмагамбетов также обоз­начил несколько направлений социальной сферы, над которыми сегодня работает Правительство, выделив одной из важнейших систему образования.

– Сегодня в этой сфере начинается новый этап модернизации – поэтапный переход среднего образования с 2016 по 2019 год к новому содержанию – от механического заучивания к функциональной грамотности, на что будут нацелены новые учебники, программы и методика преподавания, – сказал в ходе выступления И. Тасмагамбетов.

В системе технического и профессионального образования осуществлен переход к дуальной системе подготовки специалистов, что способствует устранению разрыва между теорией и практикой, а также получением с 2017 года первой рабочей профессии на бесплатной основе. В сфере высшего образования идет переход к автономности ВУЗов и расширению их академической и финансовой самостоятельности.

– Как видите, вся вертикаль системы образования качественно модернизируется. В обсуждении, анализе, детализации процесса внедрения этих преобразований мы ждем вашего активного участия, – добавил заместитель Премьер-министра.

На религиозном аспекте образования, в частности, на реабилитации последователей нетрадиционных религиозных течений выступающий остановился особо. По его мнению, дерадикализация – это та сфера, где государство и неправительственные правительственные организации должны максимально объединить свои усилия.

– Сегодня только 22 некоммерческие организации оказывают консультативную и реабилитационную помощь в сфере религии. Это всего 0,12 процентов от общего числа НПО. Тогда как только по данным официальной статистики в стране насчитываются порядка 15 тысяч последователей нетрадиционных религиозных течений. При этом только в четырех областных центрах действует больше двух НПО – Астана, Кокшетау, Караганда, Тараз, в Петропавловске – ни одного. В Южно-Казахстанской области насчитывается около трех тысяч приверженцев запрещенных религиозных течений. При этом в области действует только одно НПО, оказывающее консультативно-реабилитационную помощь в сфере религии, – сообщил И. Тасмагамбетов.

Речь также зашла о дополнительном образовании, которое пользуется большим спросом, однако сектор услуг, предоставляющих знания по таким техническим специальностям как робототехника, компьютерное программирование и графика, веб-разработка – небольшой.

В фокусе внимания спикера оказалась и социализация соотечественников, возвращающихся в Казахстан. Согласно приведенным данным, в этом году на Родину вернулись 11 тыс. семей, что в 6 раз больше, чем в 2015 году. Все они нуждаются в помощи при оформлении документов, обучении, социальной адаптации и именно здесь роль НПО была бы незаменимой, так как нельзя административными механизмами встроить оралманов в новый для них социум. Это можно сделать только посредством постепенного вовлечения их в общественную конструкцию, – сказал вице-премьер.

Говоря о проблеме развития институтов гражданского общества в регионах, Имангали Тасмгамбетов констатировал, что большинство известных лидеров НПО, как и сами неправительственные организации, в основном представляют Алматы, где зарегистрировано порядка 6 тысяч некоммерческих общественных структур, что составляет 40% от общего их количества по всей республике.

Тем не менее проблема развития институтов гражданского общества в регионах успешно решается Гражданским альянсом Казахстана (ГАК).

По словам модератора встречи, президента ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Нурлана Еримбетова, взаимодействие государства и неправительственных организаций в нашей стране строится на принципах равноправного партнерства в рамках общенационального диалога, одним из главных механизмов которого является Гражданский форум.

Под сводами конференц-зала Национального музея РК, где и проходил форум, об НПО и их роли в жизни общества говорили много. И, как отметил модератор, аббревиатура НПО в наши дни очень часто употребляется в Правительстве, в Администрации Президента, в Парламенте.

– И нас это радует, потому что мы хотим быть нужными нашей стране, – добавил глава ГАК.

Выступавшие с трибуны говорили, что проводимые сегодня в стране реформы предусматривают целый ряд преобразований. И приоритетным направлением становится эффективное взаимодействие госорганов с институтами гражданского общества. Между тем, опыт других стран показывает, что вклад НПО можно приравнять к вкладу легкой промышленности. А специалисты называют общественные организации проводниками социальных изменений.

Еще одно слово, которое часто звучало в этот день – «партнерство». Седьмой Гражданский форум начался с работы секций, в ходе которых состоялись встречи с руководителями восьми министерств. Подводивший предварительные итоги работы зампредседателя Национальной палаты предпринимателей Мурат Абенов отметил, что сегодня НПО и госорганы находятся в партнерских отношениях.

– В современных условиях очень важно наличие грамотных и активных граждан, – сказал Мурат Абенов. – Без участия НПО невозможно сделать государство открытым и прозрачным.

Итоговые рекомендации форума подготовила рабочая группа, которую возглавила Айгуль Соловьева. Все рекомендации, добавила она, направлены на создание условий для более тесных отношений с государством, которые требуют адекватной юридической базы. Между тем, еще есть определенные барьеры, мешающие реальному партнерству.

О необходимости трансформации некоммерческого сектора в полноценного партнера сказал и Имангали Тасмагамбетов. Он уверен, что результативной работа Правительства будет в том случае, если к реализации государственных программ оно широко привлекает гражданский сектор и неправительственные организации.

– Нужна такая конструкция, которая позволит нам не просто выстраивать диалог, а решать те проблемы, которые возникают на местах, – добавил он.

По его словам, встречи членов Правительства и представителей НПО не так часты, как хотелось бы. В этом и заключается проблема.

– Поэтому я предлагаю встречаться у нас в Правительстве с представителями Гражданского альянса, с лидерами региональных НПО ежеквартально, – сказал заместитель Премьер-министра.

В рамках встречи также прошла выставка достижений НПО, состоялась ярмарка социальных идей и проектов с главной наградой победителю в 1 млн тенге. Конкурс направлен на выявление инновационных подходов в решении социальных проблем. Также состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса «Таным».