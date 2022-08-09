На публикации о "пропаже" документов с портала "Открытые НПА" ответили в Минюсте

Министерство юстиции Казахстана прокомментировало публикации в СМИ о якобы пропаже государственных документов с портала «Открытые НПА», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в министерстве, портал «Открытые НПА» является одним из пяти модулей экосистемы «Открытого правительства», на котором размещаются концепции законопроектов и проекты нормативных правовых актов (не содержащие информацию с ограниченным доступом) для публичного обсуждения пользователями.

«Когда обсуждение завершается, на портале автоматически формируется отчет о поступивших комментариях граждан и данных по ним разъяснениям соответствующего госоргана.

Дальнейшие процедуры согласования и утверждения постановлений Правительства производятся без использования портала «Открытые НПА», – подчеркнули в Минюсте.

Кроме того, принятые постановления Правительства на портале «Открытые НПА» не размещаются, а направляются в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов РК и Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК. В последующем они размещаются на сайте adilet.zan.kz, продолжили в ведомстве.

Также принятые постановления, которые подлежат к опубликованию, размещаются на официальном информационном ресурсе Премьер-министра РК (primeminister.kz) в разделе документы-постановления (доступен архив с 2011 года).

Аналогично на портале «Открытые НПА» через расширенный поиск

(со статусом «архив») можно найти все проекты НПА, в том числе те, по которым завершена процедура обсуждения, дополнили здесь.

«Важно отметить, что проекты НПА с портала «Открытые НПА» в разделе «архив» не подлежат удалению.

В этой связи можно отметить, что информация о пропаже государственных документов с портала «Открытые НПА» не соответствует действительности», – заключили в Минюсте.