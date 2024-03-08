На пути к олимпийской мечте

Она неоднократный победитель и призер чемпионатов Казахстана, республиканских и международных турниров. О ее высоком реноме на спортивной арене свидетельствуют награды с континентальных и мировых первенств, розыгрышей Кубков Азии и мира, Азиатских игр. В медальной коллекции спортсменки не хватает лишь наград Олимпийских игр. Поэтому текущий год с главными летними стартами четырехлетия в Париже – один из самых решающих в ее судьбе.

Героиня нашего рассказа родилась 6 июля 1997 года в Кызыл­орде. После окончания средней школы-лицея № 7 поступила в Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата и окончила бакалавриат по профилю «инженер-технолог нефтегазовой отрасли». А сейчас девушка еще и получает второе высшее образование в университете Miras по специальности «физическая культура и спорт».

Любопытно, что в семье Айжан стрельбой никто не занимался. Отец Талгат Досмагамбетов – ветеран службы пожаротушения, мать Наталья Хегай – домохозяйка, младшие сестренки Аружан и Анель – студентки. Как уточнила спортсменка, папа в молодости увлекался футболом, борьбой, волейболом, а мама – немного борьбой и танцами.

– Ну, тогда, может быть, твои деды и прадеды были знаменитыми охотниками? – не унимаюсь я в поисках ответа на вопрос, откуда у девушки такая беззаветная любовь к стрельбе.

– Про предков не знаю, но в нашей семье точно никто не занимался охотой. Признаться честно, сама до сих пор удивляюсь, как незаметно стала профессиональным стрелком. Думаю, это судьба. Однако расскажу об одном из моих любимых воспоминаний. Я с детства любила смотреть фильмы-боевики, и однажды папа подарил мне игрушечный пистолет с оранжевыми пульками. Вот была неописуемая радость! Мы дома постоянно устраивали соревнования, кто больше выбьет спичечных коробков. А когда мне исполнилось 14 лет, папа узнал, что открывается секция для девочек по стендовой стрельбе и предложил мне попробовать. Мы вместе поехали на первую тренировку. Так я стала первой девушкой в истории Кызылординской облас­ти, начавшей профессионально заниматься стендовой стрельбой.

Айжан Досмагамбетова с особой теплотой рассказала о первом наставнике, старшем тренере области по стендовой стрельбе Максиме Владимировиче Коломойце.

– Всегда ему благодарна! Он с первого занятия поверил в девочку, которая впервые в жизни взяла в руки ружье. За прошедшие 12 лет он стал моим вторым отцом – во всем меня поддерживает, направляет, помогает развиваться, учит понять себя и становиться лучше. Даже несмотря на поражения, которые неизбежно случаются в спорте, Максим Владимирович считает меня сильной, вселяя уверенность в завтрашнем дне, поделилась спортсменка.

Между тем сам Максим Коломоец, поздравляя подопечную с Международным женским днем 8 Марта, связывает с ней большие надежды на олимпийские медали в Париже-2024.

– Айжан на первых же пробах показала, что не из робкого десятка – при первых в жизни выстрелах из ружья она не зажмурила глаза. Так появился первый фактор успеха для дальнейшего совершенствования. Она максимально талантливая спортсменка. Во главе ее успехов – дисциплина. Любит стрельбу и с большим желанием тренируется. Через любовь к спорту наработала ряд качеств, приведших к мастерству. Отмечу ее сосредоточенность, хладнокровие и самообладание в соревновательных моментах. Поздравляю Айжан с весенним праздником и желаю ей завоевать лицензию на главные старты четырехлетия, – прокомментировал специалист.

– Участие и выигрыш «золота» в Олимпийских играх-2024 – моя спортивная мечта. Это желание заводит изнутри, заставляет мое сердце биться чаще. Самое приятное – это понимать, что с каждым выстрелом, с каждым стартом я становлюсь ближе к своей мечте, – призналась спортсменка.

А за пределами стрельбища ­Айжан обычная девушка, которая любит проводить свободное время в кругу семьи и среди молодежи. Дома с удовольствием занимается хозяйственными делами, обожает готовить блюда, которые никогда не пробовали ее родные. А 8 Марта в ее семье и личной жизни – дата особенная. В этот праздник отец радует своих четырех красавиц подарками, а в доме обязательно пахнет цветами.

– Этот весенний день для меня всегда волшебный. 12 лет назад, 8-го марта, в Шымкенте состоялись первые соревнования и получена первая медаль. А ровно через год я выиграла чемпионат Казахстана среди женщин. Дальше это случалось неоднократно, но та победа для меня была особенно дорога.

Хочу поздравить всех бабушек, мам, сестер, дочерей с замечательным праздником и пожелать им расцветать, улыбаться и радоваться! Оставайтесь всегда нежными, прекрасными и восхитительными! Будьте позитивными, здоровыми и счастливыми! – сказала Айжан.