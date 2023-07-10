На расстоянии клика

Прогресс не обошел стороной наших бабушек и дедушек. Старшему поколению все эти «заморочки» с технологиями даются тяжело, ведь всего несколько десятилетий назад ни Интернета, ни компьютеров у них не было. Чего уж там, и я со школьными подругами, помню, переписывалась еще бумажными письмами и открытками. А потом в нашу жизнь вошли Mail.ru и Google – и жить, а главное – общаться с людьми на расстоянии стало намного проще. Обмен сообщениями за секунду! Такого даже и представить не могли гонцы прошлых столетий, «несшие» весть по несколько недель на лошадях.

Благодаря возможностям новых способов коммуникации мы стали ближе: кто-то – с родственниками, переехавшими в другую страну, кто-то – с одноклассниками и друзьями детства, а кто-то, как я, например, завел благодаря Интернету новые знакомства по всему свету.

Дело в том, что уже несколько лет я посещаю разговорные клубы в онлайн-школе английского языка. Удобно: время на дорогу не трачу, да и разговаривать ведь можно где угодно, хоть в пробке по пути на работу. Имея такой опыт, заметила прекрасную вещь: границы при виртуальном общении стираются, причем не только государственные, но и коммуникативные, культурные. В Сети люди более открыты, ведут себя непринужденно. Каждый из собеседников находится в комфорт­ной среде, поэтому и разговор завязывается легче, идет, что называется, как по маслу.

Особенно это помогает социа­лизироваться людям, испыты­ваю­щим дискомфорт при личном общении. Долгое время, невзирая на профессию журналиста, сама была таким человеком, и в этой адаптации как раз разговорные клубы мне очень помогли. Такая от них оказалась хорошая польза – и язык подтянуть, и навыки общения с совершенно разными людьми «прокачать», и друзей завести.

С последним, к слову, как-то нео­жиданно все случилось. Опомниться не успела, как образовалась целая «семья», члены которой разбросаны по планете: Россия, Сербия, Босния и Герцеговина, США, Египет, Новая Зеландия, Израиль, Кыргызстан… Большое сообщество, где можно поделиться последними новос­тями, смешными мемами, историями из жизни, поговорить на разные темы, обсудить книги и сериалы, поиграть в интеллектуальные игры.

Позже и вовсе выяснилось, что Земля наша круглая и не так уж далеко мы друг от друга живем. Подругу из Челябинска я агитировала приехать созерцать живопис­ные казахстанские красоты – и она влюбилась в наши горы и водоемы. Позже «подтянулись» ребята из Москвы и Озерска – они посетили Астану и Алматы.

А недавно и меня зазвали в Моск­ву. Ребята по такому случаю даже организовали офлайн-сходку аж на десять человек. Было немного непривычно слышать людей, говорящих по-русски, с которыми привык общаться по-английски… А уж видеть в полный рост, не только головы – радость вообще особая! Какими все оказались высокими. И очень интересными: с каждым нашелся предмет для дискуссии. Были, конечно же, и множественные продолжительные обнимашки...

Опасалась, честно говоря, какой-то неловкости, ведь виделись мы вживую впервые. Но ее, как ни странно, совсем не было. Зато было ощущение, что давно мы друг друга знаем и хорошо понимаем.

В общем, было здорово! Я к чему: если бы не Интернет, такого опыта бы не случилось. Вот и думаю, что надо бабулю записать на компьютерные курсы, вдруг и ей повезет встретить онлайн-друзей?