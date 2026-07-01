На развитие животноводства в 2026 году направили более 300 млрд тенге

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ветеринарной службы и животноводческой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

От имени Премьер-министра Олжаса Бектенова участников мероприятия поздравил заместитель руководителя Правительства – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Животноводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. По поручению Главы государства Правительством утверждены Комплексные планы развития животноводства и ветеринарии на предстоящие пять лет. Они станут основой качественной модернизации отрасли, повышения ее эффективности и конкурентоспособности», — отметил вице-премьер. 

Особое внимание Правительство уделяет доступному финансированию. Только в текущем году на программы льготного долгосрочного и краткосрочного кредитования животноводства выделено 300 млрд тенге. Новые меры государственной поддержки позволят увеличить объемы производства, повысить продуктивность и создать дополнительные возможности для сельских товаропроизводителей.

«Правительство и впредь будет создавать необходимые условия для внедрения современных технологий, развития экспортного потенциала, расширения рынков сбыта и повышения благосостояния сельских тружеников», — подчеркнул Серик Жумангарин. 

«В этом году мы чествуем специалистов двух отраслей совместно, и это символично. Ведь современное животноводство и сильная ветеринарная служба неразделимы. Вместе вы формируете одну из важнейших отраслей экономики Казахстана. По итогам 2025 года объем валовой продукции животноводческой отрасли достиг 3,8 трлн тенге, увеличившись на 3,3%.  Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы предусматривает качественную модернизацию отрасли, рост производства и повышение эффективности государственной поддержки. На развитие отрасли в этом году направлено более 300 млрд тенге», — отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

В рамках реализации Комплексного плана развития животноводства запущены новые льготные кредитные продукты «Игілік», «Береке» и «Жайлау», направленные на приобретение племенного поголовья, пополнение оборотных средств и развитие пастбищной инфраструктуры.

В целях повышения продуктивности усиливаются меры господдержки современных технологий воспроизводства, внедряются стимулы для племенного животноводства.

Комплексным планом развития ветеринарии на 2026–2030 годы предусмотрено 66 млрд тенге на строительство и модернизацию объектов ветеринарной инфраструктуры, оснащение лабораторий современным оборудованием, обновление специализированного транспорта и укрепление материально-технической базы. Еще 22 млрд тенге будет направлено на повышение заработной платы ветеринарных специалистов и развитие кадрового потенциала отрасли.

Завершилась церемония торжественным вручением государственных и ведомственных наград.

#сельское хозяйство #Жумангарин #животноводство

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