Премьер поднял вопрос оснащения инфраструктуры школ для внедрения ИИ

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность оснащения инфраструктуры школ для внедрения ИИ в образовательные программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В частности, внимание уделено готовности технической базы, методического сопровождения и развитию цифровой среды в сельских учебных заведениях.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила, что вопросы обеспечения доступа к интернету решаются комплексно, обновлены учебные планы по цифровой грамотности и информатике, разработаны специализированные методические рекомендации, а также организованы масштабные курсы повышения квалификации для педагогов.

«Проведена комплексная работа по развитию инфраструктуры школ в сельской местности в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта. На сегодняшний день проведена проверка качества интернет-соединения в 7 971 школе. В том числе для 1 600 сельских школ решен вопрос подключения к интернету посредством Starlink. Кроме того, подготовлены соответствующие методические рекомендации. В рамках цифровизации и внедрения искусственного интеллекта были обновлены учебные программы по предметам «Цифровая грамотность» и «Информатика». В них включены направления, связанные с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом, а также информатикой и искусственным интеллектом. Учебными программами предусмотрено до 43 часов на изучение искусственного интеллекта. Они охватывают вопросы освоения технологий ИИ, их эффективного применения в образовательном процессе, а также соблюдения этических норм при использовании искусственного интеллекта», — отметила министр.

В целом для сельских школ разработано более 19 методических рекомендаций. Около 240 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению ассистентов на основе искусственного интеллекта в образовательный процесс.