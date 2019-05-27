На руководителя ДООЗ Нур-Султана наложили дисциплинарное взыскание

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
На руководителя Департамента охраны общественного здоровья г.Нур-Султан Садвакаса Байгабулова наложили дисциплинарное взыскание в виде замечания, передает Kazpravda.kz.  

Секретариатом Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в г.Нур-Султан на основании обращений директора ТОО "Happy Cake Eurasia" (далее ТОО), поступивших из Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по г.Нур-Султан возбуждено дисциплинарное дело и проведено служебное расследование в отношении руководителя Департамента охраны общественного здоровья г.Нур-Султан (далее Департамент) Байгабулова С.Н.

Как говорится в сообщении департамента АДГСПК по городу Нур-Султан, в СМИ были опубликованы материалы из содержания которых следует: "Кондитерский цех по изготовлению тортов Happy Cake работает без разрешения Департамента охраны общественного здоровья города. То есть мы не знаем, как там готовят, какие повара там работают, прошли ли они медицинский осмотр, не болеют ли они туберкулезом или кожно-венерологическими заболеваниями, есть ли у них заключение фтизиатров, есть ли у них документы, свидетельствующие о безопасности использования пищевой продукции", – заявил Садвакас Байгабулов на пресс-конференции. 

Отмечается, что в данном случае, выступлением в СМИ Байгабуловым С.Н. освещена деятельность только лишь одного ТОО без соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, тогда как таких разрешений не имеют и другие субъекты предпринимательства (из сообщения Байгабулова С.Н. в СМИ и пресс-релиза Департамента от 24.12.2018г. – это "Пампушка", "Тәп-тәтті", Onemorecake, Pirogesh, HappyCake, Baked With Love, Tattinan, "Айнанан", TortNaZakaz.kz, Provence, Dolce patisserie, ИП "Ардак" и другие).

"Также данное высказывание в СМИ не было основано на результатах каких-либо проверок деятельности ТОО, в результате чего в адрес Байгабулова С.Н. со стороны ТОО поступила критика, в последующем ставшая причиной обращений предпринимателя в уполномоченные и надзорные органы г.Нур-Султан о подрыве его деловой репутации и авторитета среди населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при таких обстоятельствах в действиях Байгабулова С.Н. усматриваются признаки нарушений требований пп.2 и 7 п.5 (государственные служащие должны: быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность; своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности) Этического кодекса государственных служащих РК.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с пунктом 8 статьи 140 Предпринимательского кодекса РК, запрещается проведение проверок по особому порядку, профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение трех лет со дня государственной регистрации.   

Несмотря на это в СМИ также было опубликовано сообщение Байгабулова С.Н. (согласно пресс-релиза Департамента от 24.12.2018г.), в котором говорится: "Жители столицы вправе знать об объектах по изготовлению кондитерских изделий, избегающих проверок и не имеющих заключение. Это "Пампушка", "Тәп-тәтті", Onemorecake, Pirogesh, HappyCake, Baked With Love, Tattinan, "Айнанан", TortNaZakaz.kz, Provence, Dolcepatisserie, ИП "Ардак" и другие. Что касается HappyCake и "Тәп-тәтті", то они ранее обращались за получением разрешительного документа, но им было отказано в его выдаче в виду несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям", – сообщил Байгабулов".

"В данном случае сообщение Байгабулова С.Н. является не уместным, так как указанные субъекты предпринимательства не могут по своему усмотрению избегать проверок и их деятельность защищена вышеуказанной нормой Предпринимательского кодекса РК, за исключением внеплановых проверок по обращению физических и юридических лиц, что также вызвало обоснованную критику со стороны ТОО и в этой связи в действиях Байгабулова С.Н. усматриваются нарушения пп.7 и 9 п.5 (государственные служащие должны: своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности; не распространять сведения, не соответствующие действительности) Этического кодекса государственных служащих РК", – подчеркнули в департаменте АДГСПК по городу Нур-Султан.

В своей объяснительной Байгабулов С.Н. указал, что он следует принципам открытости, прозрачности, равного доступа к информации, касающейся безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья человека, предупреждения возможного вредного воздействия на здоровье человека и т.д. По освещению ТОО в СМИ 21.12.2018г. указал, что в преддверии новогодних праздников ими организована пресс-конференция по выбору игрушек, сладких подарков для детей и пиротехники, где Байгабуловым С.Н. рекомендовано населению покупать кондитерские изделия у субъектов предпринимательства, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение.

Также Байгабулов С.Н. в своей пояснительной указал, что 21.12.2018г. перед журналистами привел пример того, что торговая сеть "Happy Cake" не имеет санитарно-эпидемиологического заключения, а спустя 3 дня и 29.01.2019г. Департаментом были освещены и другие производители кондитерских изделий, не имеющих заключения.

В ходе рассмотрения дисциплинарного дела членами Совета по этике в действиях Байгабулова С.Н. усмотрены признаки нарушений пп.2), 7) и 9) п.5 Этического кодекса государственных служащих РК.

"Изучив материалы служебного расследования и заслушав объяснение Байгабулова С.Н., Совет по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в города Нур-Султан 24 мая, в соответствии с п.1 п.27 Положения о советах по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в областях, городах республиканского значения, столице, утвержденного Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года, Решил рекомендовать Ответственному секретарю Министерства здравоохранения РК Токежанову Б.Т., за допущенные нарушения пп.2), 7) и 9) п.5 Этического кодекса государственных служащих РК, в соответствии с п.3 ст.44 Закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" на руководителя РГУ "Департамент охраны общественного здоровья города Нур-Султан Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" Байгабулова С.Н. наложить дисциплинарное взыскание в виде "замечание", – подчеркнули в ведомстве.

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